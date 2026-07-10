창간 80주년 경향신문

6월 서울 아파트 토허 신청 줄고 가격 상승률은 10·15 이후 ‘최고’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 줄었지만, 신청 가격 상승률은 지난해 10·15 대책 발표 이후 최고치를 기록했다.

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 가격은 전월보다 2.67% 올랐다.

10.15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

6월 서울 아파트 토허 신청 줄고 가격 상승률은 10·15 이후 ‘최고’

입력 2026.07.10 07:31

수정 2026.07.10 09:44

펼치기/접기
  • 노도현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
서울 시내 아파트. 한수빈 기자

서울 시내 아파트. 한수빈 기자

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 줄었지만, 신청 가격 상승률은 지난해 10·15 대책 발표 이후 최고치를 기록했다.

서울시는 지난달 서울 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수가 5382건으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 이는 신청이 가장 많았던 4월(8925건) 대비 39.7%, 5월(6043건) 대비 10.9% 감소한 수준이다.

시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료(5월9일)를 앞두고 일시적으로 집중됐던 신청 수요가 줄고, 7월 세제개편과 맞물려 시장 참여자들이 거래를 유보하며 관망세를 보인 영향”이라고 분석했다.

권역별로 보면 강남 3구와 용산구의 토지거래허가 신청 비중은 5월 16.7%에서 6월 13%로 낮아졌다. 강북 10개구 비중은 5월 41.5%에서 6월 46.2%로 커졌다. 양도소득세 중과 유예가 종료된 후 강남권의 절세 목적 거래가 줄고, 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역에서 실수요 중심 거래가 이뤄진 데 따른 것으로 풀이된다.

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 가격은 전월보다 2.67% 올랐다. 10.15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 나온 절세 목적의 급매물 거래가 마무리되고 기존 호가를 유지한 일반 거래가 증가하면서 실수요 중심 매수세가 지속된 데 따른 것”이라고 봤다.

토지거래허가 신청 가격은 서울 모든 권역에서 상승했다. 특히 강남 3구와 용산구가 3.10%로 상승률이 가장 높았다. 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동)는 1.89% 올랐다.

강북권 10개구는 2.86%, 서남권 4개구는 2.89%로 높은 상승세를 보였다. 서울시는 “중저가 아파트를 중심으로 실수요 매수세가 꾸준히 유입되면서 비강남권 상승 흐름이 이어지는 등 서울 전역으로 가격 상승세가 확산됐다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글