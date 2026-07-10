6월 서울 아파트 토허 신청 줄고 가격 상승률은 10·15 이후 ‘최고’

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 줄었지만, 신청 가격 상승률은 지난해 10·15 대책 발표 이후 최고치를 기록했다.

서울시는 지난달 서울 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수가 5382건으로 집계됐다고 10일 밝혔다. 이는 신청이 가장 많았던 4월(8925건) 대비 39.7%, 5월(6043건) 대비 10.9% 감소한 수준이다.

시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료(5월9일)를 앞두고 일시적으로 집중됐던 신청 수요가 줄고, 7월 세제개편과 맞물려 시장 참여자들이 거래를 유보하며 관망세를 보인 영향”이라고 분석했다.

권역별로 보면 강남 3구와 용산구의 토지거래허가 신청 비중은 5월 16.7%에서 6월 13%로 낮아졌다. 강북 10개구 비중은 5월 41.5%에서 6월 46.2%로 커졌다. 양도소득세 중과 유예가 종료된 후 강남권의 절세 목적 거래가 줄고, 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역에서 실수요 중심 거래가 이뤄진 데 따른 것으로 풀이된다.

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 가격은 전월보다 2.67% 올랐다. 10.15 대책으로 서울 전역이 토지거래허가구역으로 지정된 이후 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울시는 “다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 나온 절세 목적의 급매물 거래가 마무리되고 기존 호가를 유지한 일반 거래가 증가하면서 실수요 중심 매수세가 지속된 데 따른 것”이라고 봤다.

토지거래허가 신청 가격은 서울 모든 권역에서 상승했다. 특히 강남 3구와 용산구가 3.10%로 상승률이 가장 높았다. 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동)는 1.89% 올랐다.

강북권 10개구는 2.86%, 서남권 4개구는 2.89%로 높은 상승세를 보였다. 서울시는 “중저가 아파트를 중심으로 실수요 매수세가 꾸준히 유입되면서 비강남권 상승 흐름이 이어지는 등 서울 전역으로 가격 상승세가 확산됐다”고 말했다.