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본문 요약

SK하이닉스 미국주식예탁증서 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐다.

이는 과거 알리바바를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모다.

SK하이닉스의 ADR 수요예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰린 것으로 알려졌다.

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SK하이닉스, ADR 공모가 주당 149달러···외국 기업 미 IPO 사상 최대 규모

입력 2026.07.10 07:52

  • 배시은 기자

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지난해 역대 최대인 47조원대 영업이익을 올린 SK하이닉스의 경기 이천시 본사 앞. 연합뉴스

지난해 역대 최대인 47조원대 영업이익을 올린 SK하이닉스의 경기 이천시 본사 앞. 연합뉴스

SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐다.

SK하이닉스는 ADR 1억7790만주의 기업공개(IPO) 가격을 주당 149달러로 확정했다고 10일(한국시간) 발표했다.

ADR 1주가 한국 보통주 10분의 1에 해당한다는 점을 고려하면, ADR 공모가는 전날 한국 증시 SK하이닉스 보통주 종가 218만6000원(원/달러 환율 1,509.9원 기준)보다 약 2.9% 높은 수준이다.

SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다. 이는 과거 알리바바(250억달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모다. SK하이닉스의 ADR 수요예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰린 것으로 알려졌다.

미 IPO 기준으로는 스페이스X(857억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 IPO 규모다.

SK하이닉스는 이날 ‘SKHYV’라는 종목 코드로 조건부 거래가 시작된다. 오는 13일부터는 ‘SKHY’로 정규 거래가 가능하다. 공모 절차는 14일 마무리될 예정이다.

공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 시티그룹, 골드만삭스, JP모건이 맡았다.

블룸버그통신은 “SK하이닉스는 변동성이 심한 시장 상황 속에서도 외국 기업 사상 최대 규모의 미국 내 주식 공모를 성공적으로 마무리했다”며 “이번 상장으로 SK하이닉스는 미국 경쟁사인 마이크론테크놀로지와 주가 격차를 줄이게 될 것으로 기대된다”고 평가했다.

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