꿉꿉한 장마철…‘향기로운 집’ 사람들의 10가지 습관

장마철이면 창문을 열어 환기를 해도 집 안 공기가 영 개운하지 않다. 퀴퀴한 냄새를 없애려고 디퓨저를 놓고 향초도 켜보지만 효과는 잠시뿐이다. 전문가들은 냄새는 향으로 덮는 것이 아니라 원인을 없애야 해결된다고 조언한다.

특히 습도가 높은 여름에는 작은 생활습관 하나가 집 안 냄새를 크게 좌우한다. 장마철이라면 더욱 신경 써야 할 습관을 정리했다.

냉장고 청소를 미루지 않는다

냉장고 문을 자주 여닫다 보면 음식 냄새가 조금씩 섞여 생각보다 강한 악취를 만든다. 오래된 반찬이나 유통기한이 지난 식재료는 물론, 국물 자국도 냄새의 원인이다. 전문가들은 일주일에 한 번 정도 냉장고를 비우고 선반을 닦는 습관을 권한다. 탈취를 위해 베이킹소다를 작은 용기에 담아 넣어두는 것도 도움이 된다.

침구를 오래 사용하지 않는다

침대는 매일 사용하는 만큼 땀과 피지, 각질이 꾸준히 쌓인다. 익숙해지면 본인은 잘 느끼지 못하지만 손님은 금세 냄새를 알아차릴 수 있다. 여름철에는 최소 일주일에 한 번 침구를 세탁하고, 햇볕이 드는 날에는 매트리스와 이불을 함께 말려 습기를 제거하는 것이 좋다. 식초를 소량 넣어 세탁하면 피지 냄새 제거에도 도움이 된다고 전문가들은 설명한다.

세탁기 속 젖은 빨래를 방치하지 않는다

세탁이 끝났는데도 빨래를 몇 시간씩 그대로 두는 경우가 있다. 젖은 섬유에서는 세균과 곰팡이가 빠르게 번식해 특유의 쉰내가 생긴다. 한 번 냄새가 배면 세탁조까지 영향을 받아 여러 번 세척해야 할 수도 있으니 유의해야 한다.

배수구를 잊지 않는다

싱크대나 욕실 배수구는 음식물 찌꺼기와 비누 찌꺼기가 쌓이기 쉬운 곳이다. 장마철에는 습도가 높아 세균 증식이 더욱더 빨라진다. 평소보다 더 자주 배수구를 청소해야 하는 이유다. 음식물 분쇄기를 쓰고 있다면 레몬 조각을 갈아 보내는 것도 냄새를 줄이는 데 도움이 된다.

음식물 쓰레기를 일반 쓰레기와 함께 오래 두지 않는다

생선이나 고기, 채소 손질 후 나온 음식물은 실내 쓰레기통에 오래 둘수록 냄새가 급격히 심해진다. 바로 버리거나 냉동실에 잠시 보관했다가 배출하는 것도 여름철에는 많이 사용하는 방법이다.

젖은 수건을 욕실에 그대로 걸어두지 않는다

샤워 후 사용한 수건은 욕실 안에 그대로 걸어두기 쉽다. 하지만 환기가 잘되지 않는 욕실에서는 수건이 마르지 않아 퀴퀴한 냄새가 생긴다. 햇볕이 들 때 베란다에 널어두거나 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 말리는 것이 위생에도 도움이 된다.

세탁기 문을 항상 닫아두지 않는다

드럼세탁기는 사용 후 문을 닫아두면 내부에 습기가 갇혀 곰팡이가 생기기 쉽다. 세탁이 끝난 뒤에는 문과 세제 투입구를 잠시 열어 내부를 충분히 말리는 것이 좋다.

창문을 하루 한 번은 연다

장마철이라도 비가 잠시 그친 틈이나 아침·저녁에는 짧게라도 환기하는 것이 좋다. 공기를 순환시키면 실내에 머물던 습기와 냄새가 빠져나간다. 선풍기나 에어서큘레이터를 함께 사용하면 효과가 더 커진다.

집 안의 ‘젖은 상태’를 방치하지 않는다

물을 자주 쓰는 싱크대, 욕실 바닥, 현관 우산 받침, 젖은 발 매트는 모두 곰팡이와 세균이 번식하기 좋은 환경이다. 사용 후에는 물기를 닦고 충분히 건조하는 습관만으로도 장마철 특유의 눅눅한 냄새를 크게 줄일 수 있다.

방향제보다 먼저 원인을 없앤다

전문가들은 향초나 디퓨저는 냄새를 잠시 가릴 뿐 근본적인 해결책은 아니라고 입을 모은다. 냄새의 원인을 제거하고 환기와 건조를 생활화해야 집 안 공기가 오래 쾌적하게 유지된다. 특히 장마철에는 습도 관리가 냄새 관리와 직결되는 만큼 제습기나 에어컨의 제습 기능을 함께 활용하면 더욱 효과적이다.