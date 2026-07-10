미 국무부, 정통망법 시행에 “표현의 자유 위축, 검열 수단으로 사용될 수 있어 우려”

미국 정부가 한국의 정보통신망법 개정안 시행에 대해 “표현의 자유를 저해하고, 미국 기업에 과도한 부담을 부과할 수 있다”며 우려를 표명했다.

미 국무부는 9일(현지시간) 경향신문에 보낸 대변인 명의 성명에서 “미국은 정통망법 개정안이 과도한 콘텐츠 규제를 초래하고, 표현의 자유를 검열하는 수단으로 사용될 수 있다는 점에 중대한 우려를 갖고 있다”며 이같이 밝혔다.

국무부는 사라 로저스 공공외교 담당 차관이 지난 4월 방한 당시 한국 정부 관계자들과 정통망법에 대해 이야기를 나눴으며, 당시 한국 관계자들이 “모호하게 작성된 법 조항들이 플랫폼의 과도한 검열로 이어질 수 있는 위험성에 대해 잘 이해하고 있다는 인상을 받았다”고 전했다.

그러면서 “우리는 정통망법 시행이 표현의 자유를 위축시키지 않는 방향으로 이뤄질 수 있도록 (한국 정부가) 주요 이해관계자, 특히 미국 기술 기업들과 지속적으로 대화하길 기대한다”고 말했다.

국무부는 “한국 정부는 미국 기업에 불균형적인 부담을 지워선 안 되며, 해당 법을 표현의 자유에 대한 검열을 요구하는 수단으로 사용해서도 안된다”면서 “미국은 모두를 위한 자유롭고 개방적인 디지털 환경을 조성하기 위해 한국과 계속 협력할 것을 다짐한다”고 밝혔다.

지난 7일 시행된 정통망법은 허위조작정보를 정보통신망에 유포하는 행위를 금지·처벌하고, 대규모 정보통신망을 운영하는 거대 플랫폼 사업자에 불법·허위 정보 삭제 등 법적 의무를 부과하는 것을 골자로 하고 있다.

트럼프 행정부는 그동안 이 법이 표현의 자유를 중시하는 자국의 온라인 콘텐츠 규제 원칙에 어긋나고, 메타와 구글 등 미국 플랫폼 기업에도 부담을 줄 수 있다는 이유로 문제를 제기해왔다.