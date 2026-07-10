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본문 요약

중부지방을 중심으로 집중호우가 쏟아지면서 1명이 실종되고 400여건의 시설피해가 난 것으로 10일 잠정 집계됐다.

중앙재난안전대책본부에 따르면 지난 8일부터 이날 오전 5시까지 발생한 집중호우 피해는 실종 1명, 시설피해 453건으로 파악됐다.

피해 시설은 공공시설 359건·사유시설 94건이다.

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집중호우로 실종 1명·시설피해 453건…오전에 비 그칠듯

입력 2026.07.10 08:36

수정 2026.07.10 08:38

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  • 노도현 기자

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지난 9일 오전 경북 영주시 풍기읍 성내리 남원천에서 70대 남성이 하천에 빠져 떠내려갔다는 신고가 접수돼 당국이 실종자 수색을 위한 그물망을 설치하고 있다. 연합뉴스

지난 9일 오전 경북 영주시 풍기읍 성내리 남원천에서 70대 남성이 하천에 빠져 떠내려갔다는 신고가 접수돼 당국이 실종자 수색을 위한 그물망을 설치하고 있다. 연합뉴스

중부지방을 중심으로 집중호우가 쏟아지면서 1명이 실종되고 400여건의 시설피해가 난 것으로 10일 잠정 집계됐다.

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 지난 8일부터 이날 오전 5시까지 발생한 집중호우 피해는 실종 1명, 시설피해 453건으로 파악됐다. 피해 시설은 공공시설 359건·사유시설 94건이다.

전날 경북 영주시 풍기읍 성내리 남원천에서는 70대 남성이 급류에 휩쓸려 떠내려갔다는 신고가 접수돼 소방과 경찰이 수색 작업을 벌이고 있다. 충북 옥천과 강원 영월, 충남 천안·공주에서 산사태 5건이 발생했지만 인명피해는 없었다.

이번 비로 7개 시·도, 25개 시·군에서 508세대·758명이 임시 대피했다.

지난 8일부터 10일 오전 5시까지 지역별 누적 강수량은 충남 천안 267.1㎜, 충남 계룡 259.0㎜, 세종 244.5㎜, 충북 청주 236.5㎜, 충남 청양 226.5㎜ 등이다.

중대본은 이날 오전 5시 기준 경기 연천·파주·포천 등 접경지역을 중심으로 시간당 약 10∼20㎜의 비가 내리고 있고, 오전 중 그칠 것으로 예상했다.

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