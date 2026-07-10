6분에 1대씩 구급출동…대전 119 응급환자 4.7% 늘었다

상반기 출동 장소 1위는 ‘집’

대전소방본부는 올해 상반기 대전에서 36대의 구급차가 모두 3만8770건의 구급출동을 했으며, 2만1506명의 응급환자를 이송했다고 10일 밝혔다.

하루 평균 구급차 출동 건수는 214건으로, 6분에 한 번꼴로 구급출동이 이뤄진 셈이다. 병원으로 이송된 응급환자는 지난해 상반기(2만534명)보다 4.7%(972명)가 늘었다.

상반기 응급환자가 가장 많이 발생한 장소는 ‘집’이었다. 이송 환자의 65.6%가 가정에서 발생한 응급상황으로 119에 도움을 요청했다. 도로(8.5%)나 도로 외 교통지역(6.7%)에서 발생한 환자보다 압도적으로 많았다. 환자 유형을 봐도 질병환자가 1만4985명으로 전체의 약 70%를 차지해 사고부상자(3867명)나 교통사고 환자(1669명) 비중보다 월등히 높았다.

소방본부는 고령층 증가와 만성질환 악화, 가정 내 낙상사고 등이 복합적인 영향을 미친 결과로 분석했다. 또 시민들의 119 이용이 사고 대응 중심에서 각종 응급질환 대응 중심으로 변하고 있음을 보여주는 것으로 풀이했다.

빠른 이송을 통한 ‘골든타임’ 확보가 중요한 4대 중증응급환자도 올해 상반기 1736명으로 지난해 상반기보다 8.8% 증가했다. 신혈관질환자가 지난해 보다 13.5% 늘었고, 뇌혈관질환자도 13.4% 늘어나 비교적 큰 폭의 증가율을 보였다. 대전소방본부는 중증응급환자 증가에 따라 ‘병원 전 응급환자 중증도 분류(pre-KTAS)’ 시행을 통해 중증도를 신속하게 평가하고, 환자 상태에 적합한 응급의료기관을 선정해 골든타임 확보에 주력하고 있다고 설명했다.

김문용 대전소방본부장은 “119구급대의 가장 중요한 임무는 시민의 골든타임을 지키는 것”이라며 “전문구급교육 실시와 구급활동 품질관리 등을 통해 현장 대응 역량과 전문응급처치 능력을 향상시켜 구급대가 시민의 가장 든든한 응급의료 안전망이 되도록 하겠다”고 말했다.