전국 낚시꾼 ‘삼천포’로 빠졌다…돌문어 금어기 풀린 첫날부터 문전성시

경남 사천시 삼천포 앞바다의 참문어 금어기가 해제되면서 본격적인 돌문어(참문어 별칭) 잡이 시즌이 막을 올렸다.

10일 사천시에 따르면 금어기 해제 첫날인 지난 9일 오전 삼천포대교 인근 해역에는 문어 조업을 나선 낚시어선 650척이 출항했으며 출조객은 1900여 명으로 집계됐다. 삼천포수협 위판장에는 새벽부터 갓 잡아 올린 돌문어가 잇따라 들어왔다.

금어기 해제 이후 삼천포 돌문어 위판량은 7톤으로, 지난해 같은 기간 기록한 1.2톤보다 6배 가까이 증가했다. 위판 가격은 1kg당 1만2000원 선을 기록했다. 올해는 어선 한 척당 평균 100kg 안팎, 낚시꾼 1인당 10~15마리 정도를 낚으며 풍어를 기록하고 있다.

사천 바다에서 잡히는 삼천포 돌문어는 단단한 육질과 쫄깃한 식감으로 명성이 높다. 주로 9월까지 제철을 맞이한다. 매년 이 시기에는 전국에서 관광객과 낚시꾼들이 몰려들어 숙박업소, 음식점, 전통시장 등 지역 상권 전반이 특수를 누린다. 평일에는 700~1000명, 주말에는 1500~2000명의 방문객이 사천을 찾으면서 사천바다케이블카와 아라마루 아쿠아리움 등 주요 관광지도 활기를 띠고 있다.

이에 사천시와 사천해양경찰서는 해상 안전사고 예방과 질서 확립에 행정력을 집중하고 있다. 사천시는 어업인들에게 선체와 장비 사전 점검, 구명조끼 필수 착용, 기상 악화 때 무리한 조업 자제 등을 당부하고 불법어업 근절을 위한 현장 지도·점검을 지속할 계획이다.

사천해양경찰서도 선박 간 충돌과 좌초 등 해양사고 위험이 높아짐에 따라 늑도, 초양도, 신수도 등 주요 해역을 대상으로 해양재난구조대와 합동 예방순찰을 강화했다. 특히 이번 안전관리에는 해양재난구조대 드론수색팀을 투입한다. 드론을 활용해 문어 조업해역과 낚시어선 밀집구역의 선박 운항 현황을 항공에서 실시간으로 확인하고, 해상에서 파악하기 어려운 위험요인을 사전에 차단한다는 방침이다.

박동식 사천시장은 “문어 금어기 해제는 어업인들의 중요한 소득원이자 지역경제에 활력을 불어넣는 시기”라고 말했다. 장성환 사천해양경찰서장은 “첨단장비를 활용한 예방 중심의 안전관리로 국민이 안전한 바다를 만들겠다”고 말했다.