상반기 스트리밍 1위, 한로로 ‘사랑하게 될 거야’…앨범은 BTS ‘아리랑’

올해 상반기 가요계에서 가장 많이 스트리밍된 노래는 싱어송라이터 한로로의 ‘사랑하게 될 거야’로 나타났다. 가장 많이 팔린 앨범은 그룹 방탄소년단(BTS)의 <아리랑>(ARIRANG)으로 집계됐다.

대중음악차트 써클차트를 운영하는 한국대중음악산업협회가 10일 상반기 차트 결산에서 이같이 밝혔다.

한로로의 첫 미니앨범 수록곡 ‘사랑하게 될 거야’는 상반기 디지털 차트와 스트리밍 차트에서 모두 1위에 올랐다.

지난 2023년 8월 발매된 이 노래는 MZ세대 사이에서 입소문을 타며 한로로의 대표곡이 됐다. 공연 라이브 영상이 숏폼으로 유통되며 차트를 역주행했다. 지난해 11월 말(48주차)부터 꾸준히 주간 디지털차트 ‘톱 10’에 이름을 올렸다.

방탄소년단의 정규 5집 <아리랑>은 올해 상반기 판매량 422만4016장으로 앨범 차트 1위를 차지했다. 방탄소년단이 3년 9개월 만에 완전체로 발매한 앨범으로 그룹의 정체성과 삶을 살아가며 마주한 다양하고 보편적인 감정을 다뤘다.

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 오리지널사운드트랙(OST)로 극 중 걸그룹 헌트릭스(HUNTR/X)가 부른 ‘골든’(Golden)은 글로벌 K팝 차트 1위에 올랐다. 이 곡은 해당 차트에서 38주 연속 1위를 지켰다.

그룹 투모로우바이투게더는 미니 8집 타이틀곡 ‘하루에 하루만 더(Stick With You)’로 다운로드 차트 정상을 차지했다. 남매 듀오 악뮤는 정규 4집 수록곡 ‘소문의 낙원’으로 V컬러링 차트 정상에 이름을 올렸다.