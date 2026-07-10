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본문 요약

출간된 지 반세기 이상 지난 세계문학 작품들이 베스트셀러 순위권에서 강세를 보인다.

교보문고 7월 1주간 종합 베스트셀러 순위를 보면 헤르만 헤세의 <싯다르타>가 2주 연속 1위를 차지했다.

헤세가 1922년 발표한 이 작품은 지난해부터 줄곧 베스트셀러 순위권에 있다가 지난주부터 정상에 올랐다.

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20대가 소환한 고전…‘싯다르타’ ‘브람스를 좋아하세요’ 베스트셀러 순위에

입력 2026.07.10 10:19

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교보문고 종합 베스트셀러

‘텍스트힙’ 바람 타고 세계문학 강세

작가 헤르만 헤세(1877~1962)

작가 헤르만 헤세(1877~1962)

출간된 지 반세기 이상 지난 세계문학 작품들이 베스트셀러 순위권에서 강세를 보인다.

교보문고 7월 1주간 종합 베스트셀러 순위를 보면 헤르만 헤세의 <싯다르타>(민음사)가 2주 연속 1위를 차지했다. 헤세가 1922년 발표한 이 작품은 지난해부터 줄곧 베스트셀러 순위권에 있다가 지난주부터 정상에 올랐다.

오랜 시간 사랑받아온 다른 세계문학전집도 인기다. 프랑수아즈 사강의 1959년작 <브람스를 좋아하세요>(민음사)는 12계단 상승한 종합 24위, 헤세의 또 다른 걸작 <데미안>(민음사) 역시 7계단 상승해 종합 28위에 올랐다. 이들 작품은 모두 출간 반세기에서 한 세기가 된 작품이다. 출간 이후 오랜 시간이 지나 태어난 20대 독자층이 이 작품들의 인기를 주도한다는 사실도 주목할만하다고 교보문고 측은 전했다. 최근 텍스트힙 열풍을 타고 10~20대 독자층이 확장됐고, 유튜브 등에서 고전을 알기 쉽게 소개하는 콘텐츠도 늘어나면서 세계문학에 대한 접근성이 높아진 것으로 보인다.

누적 판매량 100만부를 돌파한 칼 세이건의 <코스모스>(사이언스북스)는 종합 6위에 올랐다. 2024년 출간한 유래혁의 소설 <수족관>(포스터샵)은 ‘역주행’해 종합 7위에 올랐다. 앤디 위어의 <프로젝트 헤일메리>(알에이치코리아), 양귀자의 <모순>(쓰다)도 종합 10위권에 들었다. 이우혁의 신작 <신 퇴마록 신세편>은 종합 23위, 성해나의 기담집 <인비인>은 종합 27위에 올라 소설의 강세를 다시금 알렸다.

*교보문고 7월 1주간 종합 베스트셀러
1. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)
2. 나의 첫 번째 부동산 교과서(송희구/서삼독)
3. 품격 있는 대화를 위한 지식 브리핑(김진/북플레저)
4. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)
5. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어/알에이치코리아)
6. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)
7. 수족관(유래혁/포스터샵)
8. 안녕이라 그랬어(김애란/문학동네)
9. 부의 갈림길(오건영/포레스트북스)
10. 모순(양귀자/쓰다)

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