뜨거운 정치 이슈가 환경오염 늘린다?…카이스트가 분석한 ‘이 현상’

카이스트, 미국 대상 연구로 상관관계 규명 이민 입법 때마다 공장 독성물질 배출 증가 집행력 분배 문제 때문…‘제도적 혼잡’

얼핏 보면 아무 관계가 없을 것 같은 정치적 이슈와 환경 오염이 상관관계를 갖는다는 연구 결과가 나왔다.

카이스트(KAIST)는 이나래 기술경영학부 교수가 헬리 왕 싱가포르경영대 교수 연구팀과의 공동 연구를 통해 미국에서 정치적으로 이민 이슈가 부상하면 공장에서의 독성물질 배출이 증가하는 현상을 규명했다고 10일 밝혔다.

연구팀은 2010~2018년 미국 전역 1만4390개 제조시설에 수집된 8만2377건의 환경보호청(EPA) 독성물질배출목록과 미국 각 주의 이민 관련 입법 데이터를 결합해 분석하는 방식으로 이번 연구를 수행했다.

분석 결과 미국 각 주에서 이민 관련 법안이 1건 증가할 때마다 제조시설 1곳에서 배출되는 독성물질량이 평균 1% 정도 증가하는 경향이 확인됐다. 이민 관련 법안이 늘어나면 공장 1곳에서 약 25㎏의 독성물질이 추가 배출된다는 것이 연구팀의 분석이다.

연구팀은 환경 규제가 완화되지 않았음에도 독성물질 배출이 늘어나는 것은 정치적 이슈가 발생하면 정부의 환경 감독이 상대적으로 느슨해지면서 기업들이 비용이 많이 드는 오염 저감과 독성 폐기물 처리 노력을 게을리하기 때문이라고 보고 있다.

정부의 행정력과 예산이 무한하지 않기 때문에 새로운 정치적 현안이 등장하면 해당 분야에 정부의 관심과 자원이 집중되고, 덜 주목받는 환경 정책 분야 집행력이 약화될 수 있다는 것이다. 연구팀은 이를 ‘제도적 혼잡(Institutional Crowding)’이라는 새로운 개념으로 정리했다.

이 같은 현상은 지방정부의 재정 상황과도 맞닿아 있다. 연구 결과 부채가 많거나 재정 부담이 큰 주에서는 정치적 관심이 새로운 이슈로 쏠릴수록 환경 감독이 더 약화되는 경향이 나타났다. 연구팀은 예산이 부족할수록 정치적으로 시급한 현안에 자원이 먼저 투입되면서 환경 감시가 후순위로 밀릴 가능성이 높다는 의미로 해석했다.

이 교수는 “이번 연구는 정치적 의제 경쟁이 환경오염 관리에 미치는 영향을 실증적으로 규명한 것으로, 환경오염 부담이 사회적 약자에게 집중되지 않도록 하는 ‘환경 정의’ 실현과 공공정책 수립에 새로운 시사점이 될 것”이라며 “이민 이슈를 사례로 분석했지만, 정부의 한정된 자원을 둘러싼 정치적 의제 경쟁에서 유사한 현상이 특정 이슈에 국한되지 않고 일반적인 메커니즘으로 나타날 수 있다”고 말했다.

이 교수가 제1저자로 참여한 이번 연구 결과는 지난 5월 경영학 분야 국제학술지 ‘저널 오브 매니지먼트(Journal of Management)’ 온라인에 실렸다.