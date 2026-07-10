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취임 8개월 지났는데도 60%대···다카이치 지지율 고공행진, 고이즈미·아베 판박이?

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본문 요약

일본 다카이치 사나에 내각의 지지율이 과거 고이즈미 준이치로 내각과 제2차 아베 신조 내각처럼 높은 수준에서 안정적으로 유지되고 있다는 분석이 나왔다.

10일 아사히신문은 다카이치 내각이 지난해 10월 출범한 뒤 8개월여간 지지율 60%대를 유지하고 있다며 이같이 보도했다.

이는 2001년 4월부터 2006년까지 장기 집권했던 고이즈미 내각과 2012년 12월부터 2014년 9월까지였던 제2차 아베 내각과 마찬가지로 지지율이 출범 이후에도 지속해서 높은 수준으로 유지되는 '고위 안정' 상태라고 이 신문은 분석했다.

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취임 8개월 지났는데도 60%대···다카이치 지지율 고공행진, 고이즈미·아베 판박이?

입력 2026.07.10 10:45

수정 2026.07.10 11:28

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  • 배시은 기자

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아사히신문 “고위 안정 상태” 분석

무당파·청년층의 두터운 지지 확보

악재에도 안 흔들려…변수는 ‘물가’

다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 25일 일본 도쿄의 총리 관저에서 취재진과 대화를 나누고 있다. EPA연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 25일 일본 도쿄의 총리 관저에서 취재진과 대화를 나누고 있다. EPA연합뉴스

일본 다카이치 사나에 내각의 지지율이 과거 고이즈미 준이치로 내각과 제2차 아베 신조 내각처럼 높은 수준에서 안정적으로 유지되고 있다는 분석이 나왔다.

10일 아사히신문은 다카이치 내각이 지난해 10월 출범한 뒤 8개월여간 지지율 60%대를 유지하고 있다며 이같이 보도했다.

이는 2001년 4월부터 2006년까지 장기 집권했던 고이즈미 내각과 2012년 12월부터 2014년 9월까지였던 제2차 아베 내각과 마찬가지로 지지율이 출범 이후에도 지속해서 높은 수준으로 유지되는 ‘고위 안정’ 상태라고 이 신문은 분석했다.

반면 출범 초기 높은 지지율을 기록했던 하토야마 유키오 내각(2009∼2010년), 스가 요시히데 내각(2020∼2021년)의 경우 출범 이후 8개월 사이 지지율이 급락했고 이후에도 뚜렷하게 회복하지는 못했다.

아사히신문은 다카이치 내각의 높은 지지율은 자민당 지지층 외에도 무당파층과 청년층이 뒷받침하고 있다고 해석했다. 아사히신문 조사에서 자민당 지지층의 내각 지지율은 87∼93%, 무당파층의 지지율은 40∼60% 정도로 높게 유지되고 있다. 다카이치 내각 출범 이후 연령대별로 내각 지지율 평균을 보면 30대가 75%로 가장 높았고 18∼29세가 74%로 뒤를 이었을 정도로 젊은 층 지지도 두터운 것으로 나타났다.

다만 가장 최근인 지난달 20∼21일 실시된 조사에서는 18∼29세의 지지율은 69%, 30대의 지지율은 72%로 하락했다.

아사히신문은 다카이치 내각 지지율이 여러 악재에도 크게 흔들리지 않는 상황이라고 짚었다. 다카이치 총리는 지난 2월 중의원(하원) 선거 이후 당선자들에게 선물을 제공했다는 논란과 지난해 자민당 총재 선거 등에서 고이즈미 신지로 방위상 등 당시 경쟁 후보를 비난하는 동영상을 제작, 유포했다는 의혹 등에 휩싸인 바 있다.

앞으로 지지율에 영향을 미칠 수 있는 가장 큰 요인으로는 물가 상승 대책이 꼽힌다. 중의원 선거 후 실시된 조사에서 다카이치 내각이 가장 힘써야 할 정책으로 고물가 대책이 51%로 1위를 차지한 바 있다고 아사히신문은 전했다.

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