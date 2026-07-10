중앙일보 워크아웃 개시 오늘 결정···경영권 매각 추진될까

자구 계획에 대주주 경영권 지분 매각 등 포함 개시 불발 땐 법원 기업회생 등 대안 모색해야

유동성 위기에 놓인 중앙일보의 기업구조개선작업(워크아웃) 개시 여부가 10일 결정된다.

주채권은행인 하나은행을 비롯한 금융 채권자들은 이날 1차 협의회 서면 결의를 통해 워크아웃 개시 여부를 결정할 예정이다.

법령에 따라 협의회 금융채권액 중 4분의3 이상 보유한 채권자들이 동의하면 채권 행사가 최장 3개월간 보류된다. 서면 결의 기한은 자정으로, 그 전에 4분의3 이상 동의가 이뤄지면 결과를 채권자들에게 통보한다.

중앙일보가 경영권 매각 등의 자구계획을 낸 만큼 워크아웃 개시 결정이 내려질 가능성이 높은 것으로 전해졌다. 워크아웃 개시가 불발되면 중앙일보는 법원 기업회생 절차 등 다른 구조조정 방안을 모색해야 한다.

앞서 중앙일보는 지난달 25일 대주주의 경영권 지분 매각을 포함한 자구계획을 채권단에 제출했다. 보유 부동산 및 자회사 매각, 비용 절감 등도 함께 추진해 664억원의 유동성을 확보한다는 방안이 자구계획에 담겼다.

중앙일보 측은 100% 자회사 지분 매각으로 200억원, 충남 태안군의 대지 약 25만평 등 토지 매각으로 330억원, 충남 천안공장과 3개 거점사무소 매각으로 134억원 등 총 664억원을 마련하겠다고 밝혔다.

비용 절감 방안으로는 신규 채용 중단, 임원 급여 일부 반납 및 일부 임원 퇴임, 신물 발행 규모 축소 등을 제시했다.

중앙그룹 경영위기 여파로 유동성 위기에 놓인 중앙일보는 지난달 19일 220억원 규모의 기업어음(CP) 조기상환 요청에 응하지 못해 채권단에 워크아웃을 신청했다. 워크아웃은 법원의 회생 절차 대신 채권단과의 협의를 통해 채무를 조정하고 경영 정상화를 추진하는 기업 구조조정 제도다.

워크아웃이 시작되면 회계법인 실사를 바탕으로 경영 정상화 계획을 수립하고, 채권자의 동의 절차를 거쳐 지분 매각 등 자구계획을 이행하게 된다.

중앙일보의 최대 주주는 중앙그룹 지주사 중앙홀딩스로 지분 64.73%를 보유하고 있다. 홍석현 중앙홀딩스 회장이 15.63%를 보유한 2대 주주이며, CJ올리브네트웍스(9.24%)도 주요 주주로 참여하고 있다.