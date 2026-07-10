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본문 요약

경남 의령군은 의령읍 서동행정타운에 '의령한글공원'을 조성했다고 10일 밝혔다.

의령군은 향후 의령한글공원을 중심으로 학술행사와 교육·체험 프로그램 등 한글문화 콘텐츠를 확대하고, 국립국어사전박물관 건립을 위한 행정적 기반을 계속 다져나갈 방침이다.

오태완 의령군수는 "의령한글공원은 한글문화도시 의령의 새로운 출발을 알리는 상징적인 공간"이라며 "한글학자들의 정신을 계승해 의령만의 한글문화 자산을 발전시키겠다"고 말했다.

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의령군, 한글학자 3인 정신 잇는 ‘의령한글공원’ 조성

입력 2026.07.10 10:51

  • 김정훈 기자

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경남 의령지역 인사들이 9일 의령한글공원을 둘러보고 있다. 의령군 제공

경남 의령지역 인사들이 9일 의령한글공원을 둘러보고 있다. 의령군 제공

경남 의령군은 의령읍 서동행정타운에 ‘의령한글공원’을 조성했다고 10일 밝혔다.

의령한글공원은 특별교부세 8억원을 포함한 총사업비 21억원을 투입해 9881㎡ 규모로 조성한 역사·문화 공간이다. 의령군은 공원 내에 이극로, 이우식, 안호상 등 의령 출신 한글학자 3인의 동상과 업적 안내판을 마련했다. 또 훈민정음해례본과 언해본을 활용한 포토존, 한글 조형물, 연못, 산책로 등을 구축했다.

의령군은 일제강점기 우리나라 최초의 국어사전인 ‘조선말 큰사전’ 편찬을 주도한 고장이다. 특히 영화 <말모이> 속 인물의 실제 모델인 이극로 선생을 배출하며 ‘말모이 중심지’로 알려졌다. 이번에 준공한 공원은 이들 학자의 정체성을 담아낸 상징적 공간이자, 의령군이 추진 중인 국립국어사전박물관 건립의 역사적 당위성을 뒷받침한다.

의령군은 향후 의령한글공원을 중심으로 학술행사와 교육·체험 프로그램 등 한글문화 콘텐츠를 확대하고, 국립국어사전박물관 건립을 위한 행정적 기반을 계속 다져나갈 방침이다.

오태완 의령군수는 “의령한글공원은 한글문화도시 의령의 새로운 출발을 알리는 상징적인 공간”이라며 “한글학자들의 정신을 계승해 의령만의 한글문화 자산을 발전시키겠다”고 말했다.

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