몽골에 부는 ‘한담’ 열풍···한-몽 CEPA 원칙적 타결에 KT&G 함박웃음

몽골, 타르 함량 11㎎ 미만 궐련담배 관세 철폐 몽골의 국가별 궐련담배 수입액 비중 한국 과반 한국, 몽골 주력 수출품 캐시미어 의류 관세 없애

한국과 몽골의 포괄적경제동반자협정(CEPA) 원칙적 타결로 몽골의 한국 담배 사랑이 확인됐다는 평가가 나온다. 중앙아시아 담배 시장 공략을 위한 국내 업체 발걸음이 분주해질 전망이다.

10일 산업통상부에 따르면 몽골은 이번 CEPA 합의로 협정 발효 시 한국 궐련 담배에 대한 관세를 곧바로 철폐하기로 했다. 타르 함량 11㎎ 미만 제품이 대상이다. 현재 관세율은 30%다.

산업부에 따르면 2021년부터 2023년까지 몽골의 국가별 궐련 담배 수입액 평균 비중은 한국이 52%로 압도적이다. 러시아가 21%, 일본이 9%로 뒤를 이었다. 산업부는 “몽골 현지 수요가 많은 궐련 담배 관세 철폐로 시장 접근성을 확보했다”고 평가했다.

몽골 담배 시장은 국내 업체엔 이미 기회의 장으로 꼽힌다. KT&G는 올해 출시 30주년을 맞은 담배 에쎄를 앞세워 몽골 시장을 두드리고 있다. KT&G 몽골 시장점유율은 최근 50%를 돌파했다.

KT&G는 글로벌 사업 성과를 높이기 위해 사내독립기업(CIC) 체제를 마련했다. 현지에 부사장급 임원을 배치하고 현지화 제품 출시에 힘을 쏟고 있다. 특히 몽골을 비롯해 러시아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄 등에 법인을 설립해 중앙아시아 시장을 공략하고 있다. 카자흐스탄 알마티주 공장은 연간 45억개비 생산 능력을 갖추고 있다.

이 외에도 한국은 몽골의 주력 수출품인 캐시미어 의류에 대해 협정 발효 즉시 관세를 철폐하기로 했다. 카디건과 양말, 장갑, 재킷, 코트 등이 포함됐다. 산업부는 “소비자 후생 확대에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.

농·임산물 수입은 국내 생산자와 소비자 민감성을 고려해 긴 호흡으로 시장을 개방하기로 했다. 몽골 염소고기와 치즈·버터 등 유제품은 10년 이내 관세를 없앤다. 산업부는 “다만 양과 염소고기 등은 농림축산검역본부의 수입위험분석 절차를 거쳐 수입금지지역에서 해제된 경우에만 수입할 수 있다”고 설명했다. 현재 몽골은 수입금지지역이다.

잣은 무관세 수입 쿼터(TRQ) 제도를 활용해 수입한다. 몽골 잣 TRQ 물량은 10t으로 결정했다. 쌀, 천연꿀, 표고버섯, 녹용, 신선 감자, 양파, 마늘 등 민감 품목은 국내 생산 기반 보호를 이유로 관세 철폐 품목에서 제외했다.