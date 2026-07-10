값 내린 양파, 지금이 먹기 좋은 이유… 연구진이 주목한 건강 효능

최근 양파 가격이 평년보다 크게 떨어지면서 농가의 어려움이 커지고 있다. 이럴 때일수록 제철 양파를 적극 소비하는 것이 농가를 돕는 것은 물론, 소비자도 신선한 양파를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 기회가 될 수 있다.

얼마 전 발표된 연구도 주목할만 하다. 양파에 풍부한 항산화 성분 ‘퀘르세틴’이 혈압과 혈당 관리에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 제시됐기 때문이다. 양파는 특별한 건강식품이 아니라 매일 식탁에 올리기 쉬운 채소라는 점에서 귀가 솔깃해진다.

거의 모든 한식에 활용할 수 있는 식재료

최근 국제 의학학술지(BMC Medicine)에 게재된 내용에 따르면 연구진은 퀘르세틴 보충제의 효과를 평가한 무작위 대조 임상시험(RCT) 16편을 종합 분석해 퀘르세틴이 심혈관 및 대사 건강에 미치는 영향을 살폈다. 분석 결과, 퀘르세틴을 섭취한 사람들은 그렇지 않은 사람들에 비해 수축기 혈압과 이완기 혈압이 모두 유의하게 낮아지는 경향을 보였다.

또 공복 혈당과 인슐린 저항성 개선에도 긍정적인 효과가 관찰됐다. 연구진은 퀘르세틴의 항산화·항염 작용이 혈관 기능과 당 대사 개선에 영향을 미쳤을 가능성이 있다고 설명했다. 다만 연구진은 퀘르세틴의 효과는 복용량과 대상자의 건강 상태에 따라 차이가 있었으며, 추가 연구가 필요하다고 전했다.

양파는 퀘르세틴을 가장 쉽게 섭취할 수 있는 식품 중 하나다. 항산화 성분뿐 아니라 식이섬유와 비타민 C도 함께 섭취할 수 있다는 장점이 있다. 또한 양파에는 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스도 풍부해 장 건강에도 도움이 될 수 있다.

양파는 조리법에 크게 구애받지 않는 것도 장점이다. 퀘르세틴은 비교적 열에 안정적인 성분으로 알려져 있어 볶거나 구워도 상당 부분 유지된다. 생양파는 아삭한 식감과 매운맛을 즐길 수 있고, 익히면 단맛이 살아나 다양한 요리에 활용하기 좋다.

양파는 특별한 조리법이 없어도 거의 모든 한식에 활용할 수 있는 대표적인 채소다. 가격이 내려간 지금은 가계 부담을 덜면서 채소 섭취를 늘릴 수 있는 좋은 기회이기도 하다. 얇게 썰어 샐러드에 넣거나 카레나 찌개, 각종 볶음요리에 듬뿍 넣어도 부담이 없다. 오븐이나 에어프라이어에 통째로 구워 곁들임 채소로 즐겨도 온전한 맛을 즐길 수 있다. 간장·식초·설탕·물을 같은 양으로 넣고 끓인 액을 부어서 양파 장아찌를 만들어 두면 고기요리에는 물론 국수에도 함께 내기 좋다. 매콤달콤 양파김치도 여름 입맛을 돋우는 데에 제격이다.

한때 패밀리레스토랑에서 사랑받았던 통양파 튀김도 도전해볼 만한 메뉴다. 난도가 높다면, 동그란 모양을 살려 썬 뒤 도넛 모양으로 튀겨도 된다. 양파를 채를 썰어 약불에 오래 볶아 ‘캐러멜라이즈 양파’를 만들어 두면 수프나 카레, 파스타 소스에 감칠맛을 더할 수 있다.

물론 이번 연구는 퀘르세틴 보충제를 대상으로 한 임상시험을 종합 분석한 결과인 만큼, 양파만 먹으면 같은 효과가 나타난다고 단정할 수는 없다. 하지만 전문가들은 양파가 퀘르세틴을 비롯한 다양한 식물성 영양소와 식이섬유를 함께 섭취할 수 있는 식품이라는 점은 분명하다.