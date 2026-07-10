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국민의힘 정점식 “윤호중 장관, 장윤기 사건 책임지고 사퇴하라”

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본문 요약

정점식 국민의힘 원내대표가 10일 장윤기 사건의 부실·유착 수사 의혹과 관련해 "우선 윤호중 행정안전부 장관과 유재성 경찰청장 직무대행이 이번 사태에 대한 책임을 지고 사퇴해야 한다"고 말했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "대통령과 정부가 경찰 독립성 핑계를 대며 '나 몰라라' 하지 말고 경찰의 과감한 조직 쇄신에 책임을 지고 나서야 한다"며 이같이 말했다.

정 원내대표는 "이번 사건뿐 아니라 이재명 정부 들어 경찰 조직 기강이 해이해졌다는 지적이 많다"며 "강남서 수사관이 주가 조작 사건 피의자의 수사 정보를 유출했고 서울·충북에서 잇따라 관용차 사적 이용, 갑질 등과 관련해 경찰 기강 해이에 대한 목소리가 커지고 있다"고 했다.

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국민의힘 정점식 “윤호중 장관, 장윤기 사건 책임지고 사퇴하라”

입력 2026.07.10 11:02

  • 이예슬 기자

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정점식 국민의힘 원내대표(가운데)가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정점식 국민의힘 원내대표(가운데)가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정점식 국민의힘 원내대표가 10일 장윤기 사건의 부실·유착 수사 의혹과 관련해 “우선 윤호중 행정안전부 장관과 유재성 경찰청장 직무대행이 이번 사태에 대한 책임을 지고 사퇴해야 한다”고 말했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “대통령과 정부가 경찰 독립성 핑계를 대며 ‘나 몰라라’ 하지 말고 경찰의 과감한 조직 쇄신에 책임을 지고 나서야 한다”며 이같이 말했다.

정 원내대표는 “이번 사건뿐 아니라 이재명 정부 들어 경찰 조직 기강이 해이해졌다는 지적이 많다”며 “강남서 수사관이 주가 조작 사건 피의자의 수사 정보를 유출했고 서울·충북에서 잇따라 관용차 사적 이용, 갑질 등과 관련해 경찰 기강 해이에 대한 목소리가 커지고 있다”고 했다.

그는 윤호중 장관은 지난해 행정안전부 경찰국을 폐지하면서 경찰의 중립성과 민주적 통제 강화를 외쳤는데 현실은 어떻나”라며 “정치적 중립성은 무너지고 민주적 통제는 온데간데없는 상황이다. 그리고 정식 경찰청장을 임명하지 않고 불안정한 직무 대행 체제로 경찰을 운영해 온 이재명 대통령 책임이 결코 작지 않다”고 했다.

정 원내대표는 “이재명 대통령은 정식 경찰청장을 조속히 임명할 것을 강력하게 촉구한다”며 “아울러 다시 한번 경찰의 수사권 완전 독점 견제 방안을 포함한 수사 기관 개혁을 위한 여·야·정 협의 테이블 개최를 제안한다”고 말했다.

최수진 원내수석대변인은 원내대책회의 직후 기자들과 만나 “보완수사권 폐지에 대해 대안법안을 마련했고 당론으로 추진할 예정”이라고 밝혔다.

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