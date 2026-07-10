서울대공원 일본원숭이사, ‘자연형 방사장’으로 재탄생···11일 관람 재개

서울대공원 일본원숭이사가 동물 복지를 최우선으로 고려한 ‘자연형 방사장’으로 재탄생했다.

서울대공원은 11일부터 재정비를 마친 일본원숭이사 관람을 재개한다고 10일 밝혔다. 단단한 바닥과 바위산 위주의 단조로운 구조에서 벗어나 흙·모래 기반 바닥과 다양한 식재, 냉·온수 폰드(연못)를 도입해 서식환경을 전면 개선한 것이 특징이다.

방사장 바닥은 흙과 모래로 교체해 원숭이들이 직접 땅을 밟고 뛰며 바람과 햇빛을 느낄 수 있도록 했다. 교목·관목·초본을 고루 심어 계절 변화도 자연스럽게 드러나게 했다. 새로 조성한 폰드에서는 원숭이들이 어울려 놀거나 쉴 수 있다. 두 개의 폰드 중 하나는 겨울철 온수 공급이 가능해 혹한기에도 물가 활동을 할 수 있다.

서울대공원은 “땅을 파고 냄새를 맡으며 먹이를 찾는 채집 행동, 햇볕 쬐기, 그루밍 등 자연스러운 행동이 일상화될 것으로 기대된다”고 말했다.

5ｍ·7ｍ 높이의 나무 형태 수직 구조물, 다양한 길이의 로프, 흔드리는 놀이 그물 등 행동을 풍부하게 만드는 장치도 촘촘하게 배치했다. 눈과 비를 피할 수 있는 쉘터와 바닥 난방을 도입해 체온 유지와 회복을 돕는다.

관람환경도 개선했다. 기존 철망 관람창을 넓은 유리 관람창으로 대체하고 시야를 가리는 1층 난간대를 없앴다. 키가 작은 어린이도 눈높이에서 동물의 생태를 생생하게 관찰할 수 있다.

관람 재개에 맞춰 유아(3~5세) 단체 대상 생태교육 프로그램인 ‘동물사랑! 유치원’ 교육 범위를 일본원숭이사와 꼬마동물사까지 확대한다. 사전 예약제로 운영되며 전문 교육강사와 안전요원이 동행한다.

박진순 서울대공원장은 “자연형 방사장은 동물에게 선택권을 넓혀주고 시민에게는 더 깊이 있는 관찰과 배움을 제공하는 의미있는 변화”라며 “새롭게 문을 여는 일본원숭이사를 통해 ‘동물이 행복한 동물원’의 표준을 만들어 나가겠다”고 말했다.