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본문 요약

한화솔루션 큐셀부문이 미국 최대 규모 에너지 복합단지를 건설한다.

한화큐셀은 "자국산 기재자를 활용하는 에너지 사업자에게 여러 혜택을 주는 미국 EPC 시장에서 한화큐셀이 많은 개발사의 선택을 받는 이유"라고 설명했다.

크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 "앞으로도 태양광과 ESS를 결합한 통합 솔루션으로 고객 가치와 사업 경쟁력을 높여 북미 재생에너지 시장 성장을 주도하겠다"고 말했다.

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‘여의도 면적 22배’ 미국 최대 재생에너지 단지, 한화큐셀이 짓는다

입력 2026.07.10 11:20

수정 2026.07.10 11:23

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  • 손우성 기자

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미국 ‘아틀라스 에너지 파크’ 사업

태양광 발전 설비 2.8GW 규모

한화큐셀이 미국 애리조나주에 건설하는 ‘아틀라스 에너지 파크’ 전경. 한화큐셀 제공

한화큐셀이 미국 애리조나주에 건설하는 ‘아틀라스 에너지 파크’ 전경. 한화큐셀 제공

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 미국 최대 규모 에너지 복합단지를 건설한다.

한화큐셀은 10일 미국 애리조나주 라파즈 카운트에 조성되는 ‘아틀라스 에너지 파크’의 설계·조달·시공(EPC)을 맡는다고 밝혔다.

아틀라스 에너지 파크는 2028년까지 14개 태양광·에너지저장장치(ESS) 프로젝트가 들어서는 복합 에너지 단지다. 태양광 발전 설비는 2.8GW(기가와트), ESS는 5.7GWh(기가와트시) 규모다.

단지 크기는 여의도 면적의 22배에 달한다. 한화큐셀은 “미국 재생에너지 단지 가운데 가장 큰 규모”라고 설명했다.

한화큐셀은 14개 프로젝트 공사를 모두 맡는다. 발전소에 설치되는 태양광 모듈도 전량 공급한다. 이 가운데 태양광 발전소 2곳은 사업 초기 개발부터 인허가와 EPC를 직접 담당해 이미 지난 5월 매각을 끝냈다.

한화큐셀은 미국 조지아주에서 태양광 제조 단지 ‘솔라 허브’를 운영하고 있어 태양광 모듈을 안정적으로 공급할 수 있는 체계를 갖췄다. 미국 현지에서 ESS 기자재 공급망도 확보하고 있다. 한화큐셀은 “자국산 기재자를 활용하는 에너지 사업자에게 여러 혜택을 주는 미국 EPC 시장에서 한화큐셀이 많은 개발사의 선택을 받는 이유”라고 설명했다.

크리스 호드릭 한화큐셀 EPC사업부문장은 “앞으로도 태양광과 ESS를 결합한 통합 솔루션으로 고객 가치와 사업 경쟁력을 높여 북미 재생에너지 시장 성장을 주도하겠다”고 말했다.

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