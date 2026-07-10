일본 성소수자 단체 “교과서 ‘사춘기에 이성 관심 높아져 ’ 문구 수정해야”

사춘기에는 “이성에 대한 관심이 높아진다”고 규정된 일본의 보건체육 교육과정 지침을 성소수자(LGBT) 학생들을 배려해 수정해달라는 시민 요구가 일본 정부에 전달됐다.

10일 아사히신문 등에 따르면 성소수자 인권 시민단체인 ‘교과서에 LGBT를! 네트워크’ 관계자들은 지난 8일 문부과학성을 방문해 약 1만2000명의 동의를 얻은 온라인 서명을 제출했다.

이들은 지난 4월부터 석 달간 서명 운동을 벌여왔다.

단체 활동가인 무로이 마이카(39)는 중학교 2학년 시절 동성 친구를 좋아하게 됐으나, 당시 교과서에 ‘사춘기가 되면 이성에 대한 관심이 높아진다’라고 적힌 것을 보고 큰 충격을 받았다고 말했다. 이어 무로이는 “보통에서 벗어났다는 생각이 강하게 들었고, 숨기지 않으면 안 된다고 생각했다”고 말했다.

그는 “이성에 관심을 두는 것 자체를 부정하는 것이 아니라, 그 기준에 포함되지 않는 성소수자 아이들도 존재한다는 점을 알아달라는 취지”라고 강조했다.

현재 일본 학습지도요령(교육과정 지침)을 보면 중학교 보건체육 교과에 ‘이성에 대한 관심이 높아진다’는 기술이 들어가 있다. 단체는 이 문구에서 ‘이성’을 ‘타인’으로 바꾸는 것 등을 제안했다.

초등학교 3∼4학년 체육 교과에도 ‘사춘기가 되면 이성에 대한 관심이 싹튼다’고 명시돼 있어 성소수자 인권단체 등으로부터 성소수자 청소년들이 소외감을 느낄 수 있다는 지적이 제기돼 왔다.