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‘고액 알바’ 동창 꾀어 중국 피싱조직 연계·가담···18억 챙긴 일당 구속

입력 2026.07.10 11:32

수정 2026.07.10 11:37

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경찰 마크. 김창길 기자

경찰 마크. 김창길 기자

중·고등학교 동창을 고액 아르바이트로 꾀어 중국 전화금융사기 조직에 가담시키고 범죄 수익을 가로채 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

광주경찰청 피싱사기수사대는 사기 등 혐의로 총책 A씨 등 6명을 구속해 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.

이들은 지난해 1월부터 11월까지 중국에서 활동하는 전화금융사기 조직과 연계해 대포폰과 통장, 범행 인력을 공급하고 사기 등으로 피해자 61명에게서 18억원 상당을 가로챈 혐의를 받는다. 범죄 수익금을 세탁한 혐의도 받고 있다.

A씨 등은 구직 중인 중·고교 동창들에게 고액 아르바이트를 제안해 중국으로 유인한 뒤 전화금융사기 조직에 가담하게 한 것으로 조사됐다. 또 대출을 받으려면 거래 실적이 필요하다고 속여 휴대전화를 개통하게 한 뒤 이를 대포폰으로 사용했다.

조직원들은 수사기관에 붙잡히더라도 다른 사람의 신원이 드러나지 않도록 가명을 사용했다. 경찰 조사에 대비해 “대출을 알아보던 중 거래 실적을 높여주면 대출을 해주겠다는 말에 속아 계좌를 넘겼다”는 내용의 대본과 대응 매뉴얼을 만들고 교육까지 한 것으로 드러났다.

일부 조직원은 중국에서 귀국한 직후 경찰서를 찾아 자신도 속아 계좌를 넘겼다는 취지로 허위 신고하기도 했다.

경찰 관계자는 “평소 연락이 없던 동창이 해외여행이나 고액 아르바이트를 제안하면 범죄 연루 가능성을 의심해야 한다”며 “대출을 빌미로 이심 개통을 요구하는 것도 사기이므로 주의해야 한다”고 말했다.

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