김용범 “보유세 등 세제 전반 합리적 개선안 검토중…7월말 8월초 발표”

김용범 청와대 정책실장이 10일 “보유세와 거래세 등 세제 전반에 대해 연구용역과 해외 사례 등을 토대로 합리적인 개선 방안을 검토하고 있다”며 “7월 말 8월 초에 세제 개편안을 발표하겠다”고 밝혔다.

김 정책실장은 이날 청와대에서 오는 23일 열리는 부동산 정책 국민 대토론회 관련 브리핑을 열고 이같이 말했다.

김 실장은 “정부는 그동안 공급 확대와 시장 안정이라는 원칙 아래 정책을 추진해 왔다”며 “공급 계획은 차질없이 추진하고 있으며, 최근 동탄·기흥·구리 등에 대한 토지거래허가구역 지정 등과 같이 일부 지역의 과열 우려에 대해서는 필요한 시장 안정 조치를 병행하고 있다”고 전했다.

김 실장은 이재명 대통령이 참석하는 23일 토론회에서 나온 의견들을 세제 개편안에 반영하겠다고 밝혔다. 그는 “2026년도 세제 개편안을 발표하는 시한이 있다. 늦어도 7월 말 8월 초”라며 “연구하고 정부 내에서도 논의하고 다듬는 과정은 진행되고 있기 때문에 23일에 나오는 의견들 반영해서 세제 개편안에 반영할 시간은 충분하다”고 말했다.

김 실장은 “(보유세 등 논의가) 열려있는 건 당연하다”며 “결론을 어느정도 정해놓고 과정으로 (토론회를) 한다? 전혀 그렇지 않다. 듣고 경청하고 숙의하겠다”고 밝혔다. 그는 “세제에 대해서는 대통령이 양도세 중과가 5월9일 종료되는 과정에서 여러 번 원칙을 말씀한 게 있다”며 “그렇지만 구체적으로 어떻게 정책에 반영하느냐는 다양한 모델이 가능하다”고 말했다.

김 실장은 그러면서 “이 모든 과정에서 부동산이 단순 재화보다 훨씬 더 복잡하고 시장 구조나 현행 질서가 있기 때문에 제도가 이렇게 됐을때 어떤 식으로 시장이 반응할 것이냐를 정책 부처들이 알지만 다 안다고 보기가 어렵다”며 “그런 의견들을 전국민이 다 관심 갖고 있고, 어떤 주제는 깜짝 놀랄만큼 보통 사람들도 이 주제를 알고 계신다. 오히려 그런 분들이 현장을 더 잘 알 수 있다”고 밝혔다.