보양 미식부터 원데이 클래스까지…호텔가 여름 대전

호텔업계가 본격적인 여름 휴가철과 장마, 폭염 시즌을 맞아 여름 한정 콘텐츠를 잇달아 선보이며 성수기 고객 공략에 나섰다. 장어와 삼계탕, 한우 등 보양식을 앞세운 미식 프로모션부터 실내 중심 체류형 콘텐츠, 사케와 와인 페어링, 가족 고객을 겨냥한 패키지까지 차별화된 경험을 강화하는 모습이다.

르메르디앙 서울 명동은 8월 31일까지 올데이 다이닝 레스토랑 ‘라팔레트 파리’에서 ‘써머 웰니스 다이닝’을 운영한다. 국내산 민물장어구이와 전복 능이 백숙, 제철 민어회, 한우 육회 등 여름철 보양 메뉴를 비롯해 다양한 글로벌 뷔페 메뉴를 선보이며, 주중 디너와 주말에는 샴페인 웰컴 드링크와 대게 서비스, 와인·생맥주 무제한 혜택을 제공한다.

휘닉스 파크는 8월 23일까지 ‘한우 달빛 만찬’ 디너 뷔페를 매일 운영한다. 한우 채끝 구이와 불고기, 육회, 육개장은 물론 한우 자장면과 짬뽕, 파스타까지 한우를 활용한 다양한 메뉴를 선보인다. 평창산 곤드레와 곰취 등 지역 식자재를 활용한 메뉴를 함께 구성했으며, 성인 1인 이용 시 어린이 1인 무료 혜택과 객실을 결합한 여름 패키지도 마련했다.

서울드래곤시티는 8월 7일까지 객실과 다이닝, 루프톱 콘텐츠를 아우르는 통합 캠페인 ‘썸머 바이츠(SUMMER BITES)’를 진행한다. 뷔페 레스토랑 ‘푸드 익스체인지’의 보양 메뉴와 중식·일식 특선, 객실 패키지, 루프톱 다이닝, 계절 빙수 등을 하나의 여름 라이프스타일 콘텐츠로 구성했다.

머큐어 서울 마곡은 시즌 프로젝트 ‘팔도 미식 여행’ 두 번째 테마로 제주도를 선정했다. 돔베고기 국수와 갈치구이, 감귤 꿔바로우, 흑돼지 김치찌개, 보말 전복 리조또 등 제주 향토 음식을 호텔 뷔페 스타일로 재해석한 메뉴를 8월 말까지 선보인다.

웨스틴 조선 서울은 뷔페 레스토랑 ‘아리아’의 푸드 스테이션을 전면 리뉴얼했다. 한식 스테이션을 강화하고 궁중 보양식 초선탕을 비롯해 일식과 인도, 아시아 메뉴를 확대했으며, 라이브 조리와 프라이빗 테이블 서비스를 더 해 글로벌 고객을 겨냥한 프리미엄 뷔페 경쟁력을 높였다.

호텔 안에서 머무는 시간 자체를 콘텐츠로 만드는 체류형 상품도 확대되고 있다. JW 메리어트 호텔 서울은 객실과 인룸 다이닝, 풀사이드 카바나, 웰니스 시설을 결합한 ‘스플래시 앤 세이버(Splash & Savor)’ 패키지를 선보였다. 여름 키즈 라운지와 마르퀴스 스파·피트니스 이용 혜택을 더해 도심형 럭셔리 스테이케이션 수요를 겨냥했다.

소노인터내셔널은 비발디파크와 델피노를 비롯한 전국 소노호텔앤리조트에서 장마와 무더위에도 즐길 수 있는 실내 중심 콘텐츠를 강화했다. 지하 복합몰과 워터파크, 키즈시설, 실내 스포츠 시설을 비롯해 웰니스 프로그램과 원데이 클래스, 북캉스 콘텐츠 등을 운영하며 ‘올인원’ 휴양 경험을 제안한다.

주류를 중심으로 한 미식 콘텐츠도 눈길을 끈다. AC 호텔 바이 메리어트 서울 강남은 AC 키친과 루프톱 바 ‘클라우드(Kloud)’에서 여름 와인 페어링 프로그램을 운영한다. 뷔페 메뉴와 어울리는 시즌 와인과 루프톱 선셋에 맞춘 스파클링·화이트·레드 와인을 새롭게 구성해 여름철 도심 미식 경험을 강화했다.

이외에도 그랜드 하얏트 서울은 야키토리 전문점 텐카이에서 프리미엄 사케 5종을 비교 시음하는 ‘사케 바’ 프로모션을 운영한다. 일본 각 지역의 사케를 야키토리와 사시미 등 계절 일식과 함께 즐길 수 있도록 구성해 서울 도심에서 일본 미식 여행을 경험하는 콘셉트를 내세웠다.