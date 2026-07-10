‘서강대교 회군’ 조성현 대령, 특검 조사 출석…“‘작전하겠다’는 군대식 인사”

권창영 2차 종합특별검사가 10일 조성현 전 육군 수도방위사령부 1경비단장(대령)을 12·3 내란에 가담한 혐의로 처음 불러 조사했다. 조 대령은 ‘서강대교 회군’을 지시해 불법 비상계엄에 저항한 공로로 이재명 대통령에게 훈장을 받은 인물이다.

종합특검은 이날 조 대령을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 조 대령은 2024년 12월3일 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 국회로 병력을 출동시키라는 이진우 전 수방사령관의 지시를 2특임대대와 35특임대대에 하달한 혐의를 받는다.

조 대령은 이날 종합특검 조사실에 출석하면서 기자들에게 “당황스러운데 기억된 사실대로 지금까지 진술하고 증언해왔다”며 “오늘도 그런 입장에서 소상히 잘 말씀드리고 나오겠다”고 말했다.

종합특검은 계엄 상황 당시 조 대령이 이 전 사령관으로 추정되는 인물의 전화를 받아 “그렇게 지금 임무를 (부하들에게) 줬고”라며 “충성, 계속 작전하겠습니다”라고 말한 통화 녹취를 확보해 수사 중이다. 조 대령은 이 녹취에 대해 “군의 인사”라며 “군의 특성을 이해하시면 아실 것”이라고 말했다.

조 대령은 국회에 진입한 뒤에는 이 전 사령관이 ‘국회의원들을 끌어내라’고 지시하자 재검토를 요구한 뒤 부하들에게 “서강대교를 넘지 말라”고 지시했다. 앞서 조은석 내란특검은 이 같은 정황을 참작해 조 대령을 입건하지 않았다.

종합특검은 이날 심우정 전 검찰총장도 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 두 번째 불러 조사했다. 심 전 총장은 윤 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹, 디올백 수수 의혹 수사를 무마하는 데 관여한 혐의를 받는다.

심 전 총장은 이날 종합특검 조사실에 출석하면서 ‘도이치모터스 사건 무혐의 처분에 관여했나’ 등의 질문에 아무 대답을 하지 않았다.