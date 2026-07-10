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‘서강대교 회군’ 조성현 대령, 특검 조사 출석…“‘작전하겠다’는 군대식 인사”

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본문 요약

권창영 2차 종합특별검사가 10일 조성현 전 육군 수도방위사령부 1경비단장을 12·3 내란에 가담한 혐의로 처음 불러 조사했다.

종합특검은 이날 조 대령을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다.

조 대령은 2024년 12월3일 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 국회로 병력을 출동시키라는 이진우 전 수방사령관의 지시를 2특임대대와 35특임대대에 하달한 혐의를 받는다.

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‘서강대교 회군’ 조성현 대령, 특검 조사 출석…“‘작전하겠다’는 군대식 인사”

입력 2026.07.10 12:15

  • 허진무 기자

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조성현 전 육군 수도방위사령부 1경비단장이 10일 경기 과천시 종합특검 조사실에 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

조성현 전 육군 수도방위사령부 1경비단장이 10일 경기 과천시 종합특검 조사실에 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 출석하고 있다. 연합뉴스

권창영 2차 종합특별검사가 10일 조성현 전 육군 수도방위사령부 1경비단장(대령)을 12·3 내란에 가담한 혐의로 처음 불러 조사했다. 조 대령은 ‘서강대교 회군’을 지시해 불법 비상계엄에 저항한 공로로 이재명 대통령에게 훈장을 받은 인물이다.

종합특검은 이날 조 대령을 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 조 대령은 2024년 12월3일 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포한 직후 국회로 병력을 출동시키라는 이진우 전 수방사령관의 지시를 2특임대대와 35특임대대에 하달한 혐의를 받는다.

조 대령은 이날 종합특검 조사실에 출석하면서 기자들에게 “당황스러운데 기억된 사실대로 지금까지 진술하고 증언해왔다”며 “오늘도 그런 입장에서 소상히 잘 말씀드리고 나오겠다”고 말했다.

종합특검은 계엄 상황 당시 조 대령이 이 전 사령관으로 추정되는 인물의 전화를 받아 “그렇게 지금 임무를 (부하들에게) 줬고”라며 “충성, 계속 작전하겠습니다”라고 말한 통화 녹취를 확보해 수사 중이다. 조 대령은 이 녹취에 대해 “군의 인사”라며 “군의 특성을 이해하시면 아실 것”이라고 말했다.

조 대령은 국회에 진입한 뒤에는 이 전 사령관이 ‘국회의원들을 끌어내라’고 지시하자 재검토를 요구한 뒤 부하들에게 “서강대교를 넘지 말라”고 지시했다. 앞서 조은석 내란특검은 이 같은 정황을 참작해 조 대령을 입건하지 않았다.

종합특검은 이날 심우정 전 검찰총장도 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 두 번째 불러 조사했다. 심 전 총장은 윤 전 대통령의 배우자 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 의혹, 디올백 수수 의혹 수사를 무마하는 데 관여한 혐의를 받는다.

심 전 총장은 이날 종합특검 조사실에 출석하면서 ‘도이치모터스 사건 무혐의 처분에 관여했나’ 등의 질문에 아무 대답을 하지 않았다.

[단독]‘계엄의 밤’ 저항해 훈장 받은 조성현, 당일 “충성, 계속 작전하겠습니다” 통화 녹취 나와

권창영 2차 종합특별검사가 12·3 내란 당시 현장에 투입됐던 조성현 대령(당시 육군수도방위사령부 1경비단장)이 내란에 적극 가담하려 했다는 점을 뒷받침하는 통화 녹음파일을 확보한 것으로 파악됐다.조 대령은 내란 당시 윗선의 지시에 저항하고 후속 부대 출동을 막은 점을 인정받아 훈장까지 받았다. 7일 경향신문 취재를 종합하면, 특검은 조 대령이 비상계...

https://www.khan.co.kr/article/202607080600111

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