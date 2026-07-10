청와대 “레버리지 ETF, 필요한 경우 보완···F4서 논의”

청와대가 10일 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 주가 변동성 확대 우려와 관련해 “시장에 어떤 영향이 있는지 F4 회의에서 면밀히 살펴볼 예정”이라고 밝혔다.
김용범 청와대 정책실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 관련 질문에 “필요한 경우에는 처음 도입된 제도니 보완이 필요하다면 F4에서 논의해서 결정을 내려주지 않을까 생각한다”고 말했다.
F4는 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 한국은행 총재, 금융위원장, 금융감독원장이 참여하는 시장상황점검회의로 거시경제와 금융시장 현안을 점검하는 협의체다.
김 실장은 “5월27일 제도가 도입된 뒤 이제 한 달 반 정도 운영됐다”며 “F4에서 시장 상황을 면밀히 살펴보고 고민 중에 있다”고 전했다.
최근 국내 증시가 조정 국면에 들어서면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 하루 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 ETF에 투자한 개인 투자자들의 손실이 급격히 불어난 것으로 나타났다. 정치권에서 레버리지 ETF 상장폐지 주장까지 제기되면서 금융당국은 투자자 보호와 시장 안정을 위한 대책을 고민하고 있다.