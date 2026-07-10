청와대 “레버리지 ETF, 필요한 경우 보완···F4서 논의”

청와대가 10일 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 상장지수펀드의 주가 변동성 확대 우려와 관련해 "시장에 어떤 영향이 있는지 F4 회의에서 면밀히 살펴볼 예정"이라고 밝혔다.

김 실장은 "5월27일 제도가 도입된 뒤 이제 한 달 반 정도 운영됐다"며 "F4에서 시장 상황을 면밀히 살펴보고 고민 중에 있다"고 전했다.

최근 국내 증시가 조정 국면에 들어서면서 삼성전자와 SK하이닉스 주가의 하루 수익률을 2배로 추종하는 단일종목 레버리지 ETF에 투자한 개인 투자자들의 손실이 급격히 불어난 것으로 나타났다.