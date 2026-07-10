전남광주 22개 시·군 아동 ‘13명 중 1명’ 다문화가구···전국서 가장 높아

전남광주통합특별시의 22개 시·군 지역에 거주하는 아동 13명 중 1명은 다문화가구에서 생활하는 것으로 나타났다. 전국에서 가장 높은 비율이다. 전체 아동은 줄었지만 다문화가구 아동은 오히려 늘었다.

10일 국가데이터처 호남지방데이터청이 낸 ‘호남·제주지역 아동가구 양육 환경 변화상’ 자료를 보면 통합 전인 2024년 11월1일 기준 전남지역의 만 18세 미만 아동은 22만5367명이다. 이 가운데 다문화가구 아동은 1만7619명으로 7.8％를 차지했다. 자료는 전남과 광주를 각각 집계했다.

전남지역의 다문화가구 아동 비율은 전국 평균 4.9％의 1.6배 수준이다. 전국 17개 시·도 가운데 가장 높았고, 두 번째인 전북 6.6％보다 1.2％포인트 높았다.

전체 아동과 다문화가구 아동의 흐름은 엇갈렸다. 전남지역 전체 아동은 2023년 23만2628명에서 1년 만에 7261명 줄었다. 반면 다문화가구 아동은 1만7524명에서 1만7619명으로 95명 늘었다. 비율도 7.5％에서 7.8％로 높아졌다.

아동 감소세는 장기적으로도 이어졌다. 전남지역 아동은 2020년 25만7161명에서 22만5367명으로 3만1794명 줄었다. 4년 만에 12.4％ 감소한 것이다.

광주지역에서도 같은 흐름이 나타났다. 전체 아동은 2023년 21만8282명에서 1년 만에 7968명 감소했다. 다문화가구 아동은 같은 기간 8215명에서 8324명으로 109명 늘었다. 비율은 3.8％에서 4.0％로 상승했다.

한부모가 양육하는 아동 비율도 광주·전남 모두 전국 평균을 웃돌았다. 전남지역은 10.7％, 광주지역은 9.8％로 전국 평균 9.1％보다 높았다. 2020년과 비교하면 전남은 2.0％포인트, 광주는 1.0％포인트 상승했다.