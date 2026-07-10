미 국무부, ‘극좌 테러’ 공동대응하자며 60개국 초청···초청국들 “극우테러가 더 문제” 시큰둥

마코 루비오 미국 국무장관이 ‘초국가적 극좌 테러리즘의 재부상’에 대해 논의하자며 60여 개국 장관들에게 회의 초청장을 보냈다. 이는 도널드 트럼프 행정부가 표적으로 삼아 온 반파시즘 운동 단체인 ‘안티파’를 외국 테러조직으로 지정하기 위한 시도로 보인다.

9일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면, 국무부는 오는 16일 국무부 청사에서 이 같은 주제로 열리는 회의에 유럽·중남미·아시아 주요 국가들을 초청했다.

토미 피곳 국무부 대변인은 “극좌 테러리즘이라는 오래된 위협이 초국가적인 연계와 수렴 현상을 통해 재부상하고 있다”면서 “이제까지 이러한 위협에 충분히 대응하지 않았기 때문에, 극좌 테러단체의 국내외 활동을 억제하기 위해선 관여·지정·안보 프로그램을 가동해야 한다”고 말했다. 이번 회의가 극좌 테러단체 척결을 위한 국제 공조 강화를 논의하기 위한 자리란 뜻이다.

WP는 이 같은 움직임이 미국 내 반트럼프 세력을 ‘좌파 극단주의자’로 간주해 대테러 수단을 동원해 단속하려는 트럼프 행정부의 시도로 보인다는 우려가 제기되고 있다고 전했다.

실제 세바스천 고르카 백악관 대테러조정관은 안티파와 연계된 미국 활동가들을 처벌할 명분을 만들기 위해 이 단체를 외국 테러조직으로 지정하는 방안을 논의해왔다고 전·현직 미 정부 관계자들은 WP에 말했다.

안티파는 파시즘과 극우 이념에 반대하는 느슨한 성격의 좌파 활동가 네트워크다. 트럼프 대통령은 지난해 9월 보수 청년 활동가 찰리 커크가 암살된 후 ‘좌파와의 전쟁’을 선포하면서, 이 사건과 직접적으로 연루되지 않은 안티파를 국내 테러단체로 지정했다.

한 대테러 담당 관계자는 “외국 테러조직과의 연계가 성립되면 (국내 테러단러 단체에는 적용할 수 없는) 특정 수사 수단을 활용할 수 있게 된다”고 말했다.

하지만 전문가들은 안티파를 외국 테러조직으로 지정하는 것은 무리한 시도라고 말했다. 외국 테러조직으로 지정되려면 해당 단체의 소재지가 외국이어야 한다. 애초 안티파가 국내 테러단체로 지정될 때부터 미국 내에서는 여러 좌파 활동가들의 느슨한 네트워크에 가까운 단체를 테러단체로 지정하는 것은 수정헌법 제1조가 보장한 표현의 자유 침해라는 비판이 나왔다.

이 때문에 트럼프 행정부 내에서도 이번 행사에 대해 우려의 목소리가 나오고 있으며, 일부 담당자들은 회의에 참석하지 않기로 결정했다고 WP는 전했다.

회의에 초청을 받은 외국 정부 관계자들도 “왜 우리를 초대하는지 모르겠다”며 난색을 표했다. 한 유럽 외교관은 “우리나라엔 안티파가 없다”고 했고, 또 다른 유럽 외교관도 “우리가 그 행사에 참석할 이유를 찾을 수가 없다”고 말했다.

안티파가 활동하는 유럽 국가들도 이 단체를 심각한 위협으로 보지 않고 있다. 독일 정부는 지난해 11월 “안보 당국 평가에 따르면 해당 단체가 야기하는 잠재적 위협은 상당히 감소했다”고 말했다. 네덜란드 정부도 지난 5월 “안티파는 조직이 아닌 모호한 운동이어서 테러단체 지정의 법적 요건을 충족하지 못한다”고 밝혔다.

미국 전직 관료는 “유럽에선 좌익 테러보다 우익 테러에 훨씬 더 큰 우려를 표하고 있다”고 WP에 말했다.