몽골 새 행정수도도 ‘세종 모델’···행복도시 건설 노하우 전파한다

행복청, 하르허롬시와 업무협약 체결 행정·도시계획·친환경 에너지 분야 협력 확대

행정중심복합도시건설청(행복청)은 몽골 하르허롬시청과 행정수도 건설 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

몽골 정부는 신행정수도인 하르허롬 개발을 위해 행정중심복합도시(행복도시)를 벤치마킹 대상으로 삼고 협력을 요청했다. 행복청은 이에 앞서 2023년 몽골 건설도시개발부와 도시건설 협력 업무협약을 체결한 이후 도시계획 자문, 공무원 초청 연수, 주요 인사 행복도시 시찰 지원 등을 통해 교류를 이어왔다.

이번 협약은 몽골의 행정수도 개발을 직접 담당하는 하르허롬시청과 협력체계를 구축했다는 점에서 의미가 있다. 양 기관은 앞으로 행정제도와 도시계획, 친환경 에너지 등 다양한 분야에서 정보와 경험, 기술을 공유하며 협력을 확대할 계획이다.

행복청은 행복도시 건설 과정에서 축적한 행정·도시개발 경험을 하르허롬 개발에 지원할 방침이다. 이를 계기로 한국형 신도시 모델의 해외 진출을 확대하고 ‘K-도시’ 모델의 국제 경쟁력도 높인다는 구상이다.

몽골 정부는 수도 울란바타르의 인구 집중과 과밀 문제를 해소하기 위해 옛 몽골제국의 수도였던 하르허롬을 새로운 행정수도로 조성하는 국가 프로젝트를 추진하고 있다. 이와 함께 울란바타르에서는 한국 신도시와 유사한 형태의 대규모 주거단지 개발도 진행 중이다.