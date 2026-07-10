‘친환경 장례 문화 조성’…충북 청주시, 전국 첫 공공 산분장 시설 조성

충북 청주시가 전국 지자체 중 처음으로 공설 산분장(散粉葬)을 조성했다.

청주시는 상당구 월오동 목련공원 내 공설 산분장 조성 사업을 마무리했다고 10일 밝혔다.

산분장이란 화장한 유골의 뼛가루를 뿌리는 장례 방식이다. 지난해 1월 개정 장사법이 시행되면서 제도화됐다.

청주시는 봉안 시설 과밀화 해소와 증가하는 친환경 장사 수요에 대응하기 위해 이 사업을 추진했다.

1억4000만원이 투입된 이 산분장은 목련공원 유휴부지 1400㎡에 들어섰다. 이곳은 골분을 위생적으로 처리할 수 있는 전용 공간, 유가족을 위한 추모와 휴식 공간 등을 갖췄다.

청주시는 관련 조례 개정과 운영 준비 절차 등을 거쳐 내년 하반기부터 운영에 들어갈 예정이다.

이번에 조성된 산분장은 전국 지자체 중 처음으로 조성되는 것이다. 앞서 지난해 4월 보건복지부의 산분 조성 지원 사업에 참여한 지자체는 청주시, 서울시, 무주군 세 곳이다. 이 중 청주시가 가장 먼저 조성됐다.

청주시 관계자는 “전국 지자체 최초의 공설 산분장은 친환경 장사 시설 조성의 선도 사례가 될 것”이라며 “시민 중심의 품격 있는 장사 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.