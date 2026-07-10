급반등의 날?…코스피·코스닥 모두 ‘매수 사이드카’ 발동

국내 증시가 10일 급등세를 보이자 코스피와 코스닥 시장에 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오후 12시 54분 코스피 시장에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)를 발동했다. 코스피 매수 사이드카 발동은 지난 3일 이후 5거래일 만이다.

발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 60.60포인트(5.13%) 상승한 1240.15였다. 매수 사이드카는 코스피200 선물 가격이 전일 종가 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속될 때 발동된다.

이어 오후 1시 8분에는 코스닥 시장에 대한 매수 사이드카가 내려졌다.

발동 당시 코스닥150 선물 가격은 전일 종가보다 84.80포인트(6.04%) 오른 1487.40이었다. 코스닥150 현물지수는 89.45포인트(6.44%) 오른 1476.37이었다.

코스닥 매수 사이드카는 코스닥150 선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150 지수가 직전 거래일의 최종수치 대비 3% 이상 올라 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

오후 1시 40분 기준 코스피는 전장 대비 5%대, 코스닥은 6%대 상승세를 나타내고 있다.