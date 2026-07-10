박태성 북한 내각 총리 방중 일정 시작···‘북중 우호조약’ 65주년 행사 참석

박태성 내각 총리를 단장으로 하는 북한 대표단이 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 10일 베이징에 도착했다.

중국 관영 신화통신은 이날 오전 박 총리가 당·정 대표단을 이끌고 베이징에 도착해 중국 공식 방문을 시작했다고 보도했다.

박 총리는 12일까지 중국에 머물며 11일 열리는 북중 우호조약 체결 65주년 기념행사 등에 참석할 예정이다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 중국공산당 중앙위원회와 중국 정부 초청으로 박 총리가 중국을 공식 방문한다고 발표했다.

마오 대변인은 “올해는 북중 우호조약 체결 65주년으로 양측이 공동으로 성대한 기념행사를 개최하기로 했다”며 “양국 최고 지도자의 중요한 합의를 바탕으로 전략적 소통을 강화하고 긴밀한 교류와 협력을 통해 전통적인 북중 우호 관계의 지속적 발전을 도모해 나갈 것”이라고 강조했다.

북중 우호조약은 1961년 7월 11일 저우언라이 중국 총리와 김일성 북한 주석이 베이징에서 체결했다. 한쪽이 외부의 무력 침공을 받을 때 다른 한쪽이 군사적으로 지원하도록 하는 ‘자동 군사개입’ 조항을 담고 있어 북중 관계의 핵심 기반으로 평가된다.

시진핑 중국 국가주석은 지난달 8~9일 북한에서 열린 김정은 국무위원장과의 정상회담에서 북·중 우호조약 체결 65주년을 거론하며 “기념행사를 성대하게 치러야 한다”고 말한 바 있다.