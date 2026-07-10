[책과 삶]‘사랑의 블랙홀’은 잊어라···시간이 ‘부피’로 쌓이는 기묘한 타임루프

매일 같은 날 반복해서 사는 여성 이야기 1000일 넘게 반복되는 11월18일 남은 것은 그가 쓰고 버린 것들 뿐 관계와 고독, 소비의 문제까지 다양한 현실 문제 녹여내

부피의 계산에 대하여 1·2

솔베이 발레 지음 | 손화수 옮김

은행나무 | 각 244쪽·284쪽 | 각 1만7000원

타라는 프랑스의 조용한 마을에서 남편 토마스와 고서적상을 운영한다. 11월17일 2박3일 일정으로 출장을 떠난다. 보르도 경매장을 방문해 책을 구매하고 파리 호텔에서 묵는다. 18일엔 파리 고서점들을 들르고 지인들도 만난다. 마침내 집으로 돌아가기로 한 11월19일 아침, 그는 뭔가 잘못된 것을 깨닫는다. 손에 든 조간신문의 날짜는 여전히 11월18일이고 어제 보았던 투숙객은 전날과 똑같은 모습으로 빵을 떨어뜨린다. 전날 만났던 지인들은 자신을 기억하지 못하고, 오늘이 11월18일이라고 말한다. 그는 반복되는 11월18일에 갇혀버린다.

덴마크 작가 솔베이 발레의 <부피의 계산에 대하여>는 주인공이 매일 같은 날을 반복하는 ‘타임 루프’ 소재의 이야기다. 작가는 1987년에 처음 이런 설정을 고안했지만, 허무맹랑하다고 생각해 묵혀두었다가 2020년이 돼서야 총 7권의 시리즈로 출간을 시작한다.

같은 날을 반복해서 산다는 설정에 1993년 개봉한 할리우드 영화 <사랑의 블랙홀>을 떠올리는 이들이 많겠다. 영화는 까칠한 기상통보관 필 코너스(빌 머리)가 매년 2월2일 개최되는 ‘그라운드호그 데이(Groundhog Day)’를 반복해서 살아가며 타인에 대한 인정과 사랑을 깨닫는 로맨틱 코미디다. 타임 루프라는 소재를 재밌고 따뜻하게 구현한 명작으로 평가받는다. 발레 역시 인터뷰에서 이 영화를 거론하며 훌륭한 작품이라 말한 바 있다.

그러나 세부 설정으로 들어가면 영화와 소설은 차이점이 있다. 영화에서 필은 항상 같은 곳에서 깨어나며 자살 시도를 해도 죽지 않는다. 소설에서 타라는 반복되는 시간에 갇혀 있지만 공간은 이동할 수 있다. 타라는 파리를 떠나 남편이 있는 집으로 돌아온다. 남편에게 자신의 상황을 설명한다. 당황한 남편과 11월18일을 벗어날 방법을 찾아보지만, 하루가 지나면 남편은 모든 것을 잊어버린다. 영화에서 필이 시간이 지날수록 타인과의 유대 방법을 알아가는 것과 달리, 소설에서 타라는 점점 고독해진다.

같은 날이 반복되지만 타라를 둘러싼 변화는 누적된다. 첫 11월18일에 생겼던 상처는 반복되는 날들 속에서 아문다. 머리카락도 자라고 손톱도 자란다. 첫 11월18일에 샀던 물건 일부는 이후 사라지지만 일부 물건은 그 곁에 그대로 남는다. 무엇보다 그가 소비한 것은 사라진다. 남편이 마트에서 산 음식은 다음 11월18일이 시작되면 다시 마트에 진열되지만, 그가 먹은 음식은 그대로 사라진다. 타라는 “토마스는 저절로 수선되는 세계에서 살고 있다. 흔적을 남기는 것은 나다. 나는 이 한정된 세계를 갉아먹는 존재, 하나의 괴물이 되어버렸다”고 느낀다.

소설은 타라가 써가는 일기처럼 구성돼 있다. 그는 첫 11월18일로부터 날짜를 세어가며 반복되는 날을 ‘#1’ ‘#2’ ‘#3’ 순으로 구분한다. 이때 타라에게 시간은 선형으로 흐르지 않고 부피로 누적된다. 1권에서는 타라가 느끼는 당황과 고독이 섬세하게 다뤄진다. 어느덧 ‘#365’를 맞고 1년이 지났음에도 아무것도 바뀌지 않은 상태에서 2권의 이야기가 시작한다. 2권에서 타라는 변화를 찾아 나선다. 유럽을 돌아다니며 다양한 계절을 경험한다. 마치 시간이 흐르는 듯한 변화를 공간의 이동을 통해 만들어내는 것이다.

타라의 11월18일은 누적돼 ‘#1000’을 넘긴다. 타라는 쌓여가는 시간 속에서 다양한 경험을 하지만 여전히 공허하기도 하다. 그와 함께 남는 것은 그가 소비하고 난 쓰레기들뿐이다. 그리고 2권의 마지막, 소설은 어쩌면 타라처럼 시간에 갇힌 이들이 더 있을지도 모른다는 암시를 건넨다.

<부피의 계산에 대하여> 시리즈는 현재 덴마크에서 6권까지 나왔고 영미권에는 4권까지 번역 출간됐다. 1권은 2025 부커상 인터내셔널 최종 후보에 올랐고, 국내에 발매되지 않은 3권은 올해 SF 문학상인 로커스상 번역 부문을 수상했다.

국내엔 이번에 1·2권이 함께 출간됐다. 책은 SF적 상상력 속에 관계와 고독, 한정된 세계와 소비의 문제까지 다양한 현실을 녹여낸다. 앞으로 시리즈에서 펼쳐질 이야기가 기대되는 것은 미스터리한 설정 외에도 이처럼 현실에 기반한 문제의식을 흥미롭게 풀어내는 방식 때문이기도 하다.