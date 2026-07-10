기후부, 배전망 ESS 구축…재생에너지 1GW 추가 연결한다

LG엔솔 등 9개 사업자와 업무협약 체결 배전망 증설 없이 배전선로에 ESS 설치 2030년까지 재생에너지 1GW 추가 접속

정부가 배전망 증설 없이 재생에너지 발전 설비를 전력망에 추가로 연결하는 사업을 추진한다. 서남권 반도체 클러스터 전력 공급에 숨통이 트일 전망이다.

기후에너지환경부는 10일 ‘배전망 에너지저장장치(ESS) 구축 지원 사업’에 선정된 9개 기업과 업무협약을 체결하고 본격적인 사업에 착수한다고 밝혔다.

해당 사업은 배전망 증설 없이 배전선로에 ESS를 직접 설치해 전력 수용력을 높이는 내용을 골자로 한다. 배전선로 1곳에 ESS 4㎿(메가와트)를 설치해 접속 대기 중인 태양광 5.7㎿를 추가로 전력계통에 조기 접속시키는 방식이다.

사업자로 선정된 9개 업체는 앞으로 총 32개 배전선로에 배전망 ESS를 구축하게 된다. 기후부는 이번 사업을 통해 2030년까지 ESS 700㎿를 보급하고 재생에너지 1GW(기가와트)를 추가 접속하겠다고 밝혔다.

기후부는 “호남과 제주 등 재생에너지가 집중되는 일부 지역 변전소와 배전선로는 재생에너지를 수용할 수 있는 용량이 포화 단계에 이르렀다”며 “새로운 태양광 발전 시설이 전력계통에 접속하지 못하거나 이미 연계된 발전소마저 발전량을 줄여야 하는 출력 제어를 감내하고 있다”고 설명했다.

기후부는 호남과 제주에 배전망 ESS를 구축하면 약 5만 가구가 사용할 수 있는 연간 1350GWh(기가와트시) 규모의 태양광 에너지가 추가로 발전할 수 있다고 밝혔다.

기후부는 통합발전소(VPP)도 신산업으로 육성하겠다고 밝혔다. VPP는 전국에 흩어져있는 재생에너지 발전 설비와 ESS 등을 묶어 하나의 발전소처럼 운영하는 형태를 의미한다.

김성환 기후부 장관은 “이번 사업은 꽉 막힌 배전망 접속 문제를 직접 해결해 재생에너지가 나아가야 할 새로운 길을 여는 이정표가 될 것”이라며 “ESS와 재생에너지 융합 체계를 구축해 전력계통을 안정화하고 재생에너지 주력전원 시대를 조속히 열 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

기후부와 업무협약을 맞은 LG에너지솔루션은 이날 운영사 1곳이 확보할 수 있는 최대 물량인 7개 배전선로를 모두 확보했다고 밝혔다. LG에너지솔루션은 “고성능 배터리 공급을 비롯해 ESS 구축 및 인공지능(AI) 기반의 운영 전반을 담당할 예정”이라고 설명했다.

삼성SDI는 사업자 입찰에 선정된 9곳 가운데 6곳이 자사 배터리셀을 채용했다고 밝혔다. 용량 기준으로는 삼성SDI 제품을 사용하는 사업자 물량이 전체의 66%라고 설명했다. 삼성SDI는 이번 사업에 ESS 통합 솔루션 ‘SBB 1.5’를 공급할 예정이다.