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[속보] 이 대통령, 국무조정실장에 임기근 기획처 차관 임명…총리비서실장에 채이배

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본문 요약

이재명 대통령은 10일 신임 국무조정실장에 임기근 기획예산처 차관을 임명했다.

이 대통령은 이날 국무조정실장에 임 차관을 임명했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이날 브리핑에서 밝혔다.

성 수석은 임 신임 국무조정실장에 대해 "복잡한 경제정책을 조율해 온 경험을 바탕으로 국무조정실장으로서 부처 간 이해관계를 합리적으로 조정하고 국정 현안을 안정적으로 관리할 것으로 기대한다"며 "국무총리를 보좌하며 초격차 산업 강국 도약과 국민 모두의 성장 등 대체 불가 대한민국에 구현을 뒷받침할 적임자"라고 말했다.

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[속보] 이 대통령, 국무조정실장에 임기근 기획처 차관 임명…총리비서실장에 채이배

입력 2026.07.10 15:16

수정 2026.07.10 16:14

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  • 민서영 기자

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국회에서 지난 2월23일 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 업무보고를 하고 있다. 한수빈 기자

국회에서 지난 2월23일 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 업무보고를 하고 있다. 한수빈 기자

이재명 대통령은 10일 신임 국무조정실장에 임기근 기획예산처 차관을 임명했다. 신임 국무총리비서실장에는 채이배 전 의원이 임명된다.

이 대통령은 이날 국무조정실장에 임 차관을 임명했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이날 브리핑에서 밝혔다.

성 수석은 임 신임 국무조정실장에 대해 “복잡한 경제정책을 조율해 온 경험을 바탕으로 국무조정실장으로서 부처 간 이해관계를 합리적으로 조정하고 국정 현안을 안정적으로 관리할 것으로 기대한다”며 “국무총리를 보좌하며 초격차 산업 강국 도약과 국민 모두의 성장 등 대체 불가 대한민국에 구현을 뒷받침할 적임자”라고 말했다.

전남 해남 출신의 임 국조실장은 광주 송원고와 서울대 경영학과를 졸업했다. 미국 인디애나대에서 경제학 석사 학위를 취득한 후 행정고시 36회로 공직에 입문한 임 실장은 기획재정부 정책조정국장과 예산총괄심의관, 조달청장 등을 지냈다. 임 실장은 지난해 6월 기획재정부 2차관에 임명돼 정부 조직 개편을 거쳐 기획예산처 차관을 지냈다.

신임 국무총리비서실장에는 채이배 전 의원이 임명된다. 총리실은 이날 “신임 국무총리비서실장에 20대 국회의원을 지낸 채이배 전 경기도일자리재단 대표이사가 11일 임명될 예정”이라고 밝혔다.

전북 군산에서 태어나 인천 계산고와 고려대 행정학과를 졸업한 채 신임 비서실장은 참여연대 경제민주화위원회 간사와 좋은기업지배연구소 연구위원, 경제개혁연구소 연구위원을 지냈다. 이후 안철수 의원이 창당했던 국민의당 소속으로 제20대 국회에 입성했고, 국회 법제사법위원회 간사, 국회 예산결산특별위원회 위원 등을 역임했다.

총리실은 채 비서실장에 대해 “공정한 경쟁 환경을 조성하고 지속가능한 경제성장을 통해 양극화 완화를 위해 노력해 온 정무적 감각을 겸비한 경제전문가”라며 “국민 모두의 성장을 강조해온 한성숙 국무총리를 보좌해 민생경제 회복, 디지털 전환(AX)·탄소중립 전환(GX) 등을 지원해 국민들께서 체감할 수 있는 국정 성과를 도출하는 데 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

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