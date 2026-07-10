도지사가 직접 챙긴다···제주 ‘직속 상황실’로 민생현안 실시간 대응

도지사 직속 컨트롤타워 구축 물가·소비·고용 등 상시 대응

제주지역의 물가와 소비, 소상공인 매출 등 핵심 경제지표를 실시간으로 점검하고 대응하는 도지사 직속의 ‘민생경제 상황실’이 운영된다.

제주도는 고물가·고금리·고유가 장기화로 어려움을 겪는 도민들의 민생 안정을 위해 도지사 직속 ‘민생경제 상황실’을 10일부터 운영한다고 밝혔다.

이번 민생경제 상황실은 도지사가 직접 민생경제 현안을 점검하고 신속한 대응을 지휘하기 위한 조직이다. 이달 취임한 위성곤 지사의 1호 행정명령이기도 하다.

상황실은 물가와 소비, 소상공인 매출·고용 등 관련 경제 지표를 상시 모니터링하고 위기 징후가 포착되면 즉각적인 대책을 세우고 시행한다. 도 관계자는 “이 조직은 위기 징후를 조기에 포착해 곧바로 대응하는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

상황실 운영은 도지사를 단장으로 하는 민생경제 비상대책단이 맡는다. 행정부지사가 부단장, 경제활력국장이 민생경제 비상지원 상황실을 총괄한다. 그 아래 생활경제 지원반, 1차산업 위기대응반, 관광시장 안정반, 건설경기 활성화반 등 4개 실무반이 분야별 소관 국장을 반장으로 운영된다.

위기 상황에 따라 한국은행 제주본부와 제주연구원, 신용보증재단, 제주국제자유도시개발센터(JDC) 등 유관기관도 분야별로 참여해 함께 대응한다.

특히 제주도는 이번 상황실 운영과 연계해 ‘디지털 민생경제 통합 대시보드’를 대폭 고도화한다. 핵심 경제지표를 실시간으로 확인할 수 있는 통합상황판을 구축할 계획이다. 기존 상황판이 기업 현황과 소상공인·고용 동향 중심이었다면 앞으로는 소비·물가, 관광, 농수축산, 건설 분야까지 지표를 확대한다.

도민들이 가장 민감하게 느끼는 물가 관리 분야에도 행정력을 집중한다. 도는 7월 중 제주형 10대 물가관리 중점 품목을 선정하고, 가격 변동을 상시 살피고, 신속히 대응한다.

강애숙 제주도 경제활력국장은 “도민이 겪는 경제 현안을 실시간으로 확인하고 신속하게 대응하기 위한 민생경제 컨트롤타워로 상황실을 만들었다”면서 “협업체계와 세부 매뉴얼을 조속히 갖춰 도민이 실제로 체감하는 민생 안정과 지역경제 회복에 총력을 다하겠다”고 말했다.