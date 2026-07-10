이 대통령, 몽골 독립운동가 이태준 참배…“숭고한 뜻 한·몽 황금시대로 잇겠다”

이재명 대통령은 10일 몽골 울란바타르의 이태준 기념관을 찾아 독립운동가 이태준 선생의 가묘를 참배하고 열사의 유해가 안장된 것으로 추정되는 자이승 전망대를 방문했다. 한국 대통령이 몽골 이태준 기념관을 방문한 것은 2011년 8월 이명박 전 대통령 방문 이후 15년 만이다. 이 대통령은 이날 현지 동포들과 오찬 간담회를 열고 “여러분이 양국을 잇는 가교 역할을 잘해주셨다”며 “양국의 협력은 더욱 깊어질 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 울란바타르 이태준 기념공원 내 기념관에서 이태준 선생의 가묘에 화환을 헌화했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑을 통해 전했다. 이 대통령은 기념관에서 고인의 생애와 독립운동, 몽골에서의 의료 활동을 소개하는 전시를 둘러봤다.

이 대통령은 전시관 입구에 적힌 몽골어 속담 ‘뜻이 있는 곳에 길이 있다’는 문구는 이태준 선생이 몽골에서 했던 독립운동 활동을 연상한 것이라는 설명을 듣고 고개를 끄덕였다고 강 수석대변인은 전했다. 이 대통령은 이태준 선생이 평소 도산 안창호 선생님에 대해 존경하는 마음을 갖고 있었다는 설명과 김규식 선생의 사촌 매제였다는 설명에도 큰 관심을 보였다. 이태준 선생이 세브란스 의학교 재학 중 사용한 의학 관련 서적을 보며 실제로 사용한 교재인지도 확인했다고 한다.

이 대통령은 이태준 선생이 임시정부에 독립운동 자금으로 은 10원을 지원했다는 독립신문 보도를 보며 “독립자금을 낸 사실을 신문에 공개해도 되는 것이냐”라고 물었고, 자금 지원자의 이름이 ‘이대암’이라는 가명으로 기재된 데 대해 “신분 노출을 막기 위해 가명을 사용한 모양이군요”라고 말했다.

이 대통령은 관람을 마친 뒤 방명록에는 “이태준 열사의 숭고한 뜻을 한·몽 황금시대로 이어가겠습니다. 대한민국 대통령 이재명”이라고 적었다.

이 대통령은 이태준 선생의 유해를 찾지 못해 가묘가 조성돼 있으며 여운형의 <몽고사막여행기>를 근거로 자이승 전망대 인근이 실제 안장지로 추정된다는 설명을 듣고 즉석에서 자이승 전망대로 이동하자고 제안했다.

400개의 계단을 올라 전망대에 오른 이 대통령은 울란바타르 시내를 둘러보며 “산림이 조성된 지역과 그렇지 않은 지역, 개발된 지역과 그렇지 않은 지역의 차이가 많이 나는가”를 물었다. 주한 몽골대사와 주몽골 대한민국대사는 “아직 산 밑에는 게르를 짓고 전통 방식으로 살아가는 국민이 많다”고 설명했다.

이 대통령은 몽골의 제2수도 건설 계획의 추진 현황을 물었고, 세종시를 모델로 추진한다는 설명을 듣고 큰 관심을 보였다. 자이승 전승탑 정상에서는 이 대통령을 우연히 마주한 한국인 관광객들이 기념사진 촬영을 요청했고 이 대통령은 관광객들과 일일이 악수하고 사진 촬영에 응했다.

몽골에서 ‘한국의 슈바이처’로 불리는 이태준 열사는 한·몽 우호 관계의 상징으로 여겨지는 인물이다. 1883년 경남 함안군에서 태어나 1907년 세브란스 의학교에 입학했다. 재학 중 안창호 선생의 권유로 독립운동을 위한 비밀 청년단체인 청년학우회에 가입했다. 1914년 몽골로 이주해 가난한 몽골인들을 치료하면서도 항일운동을 지원해 왔다. 1919년 몽골 국왕으로부터 귀중한 금강석이라는 뜻의 국가 최고 훈장인 ‘에르데니 인 오치르’ 훈장을 받았다.

이 대통령은 이날 오후에는 재몽골 동포 오찬 간담회를 열고 “울란바토르에는 한국 상점과 식당 또 카페와 학원, 기업이 밀집하면서 ‘몽탄 신도시’(몽골과 동탄의 합성어)라고 불릴 만큼 활기찬 한인 경제권이 형성됐다고 들었다”며 “오늘날 대한민국이 이처럼 몽골에서 가장 친숙한 나라 가운데 하나로 자리매김할 수 있었던 것은 모두 동포 여러분들의 활약 덕분”이라고 말했다.

이 대통령은 “이제 대한민국과 몽골은 핵심 광물과 첨단산업, 에너지 공급과 디지털 전환 등 여러 방면에서 협력을 이어가는 전략적 동반자로서 새로운 시대를 열어갈 수 있게 됐다”며 “그 중심에는 언제나 몽골 동포 여러분들이 계실 것”이라고 말했다.

재외동포 정책과 관련해서는 “정부는 올해 초부터 전 세계 동포사회 민원 전수조사를 추진하고 있다”며 “재외공관들이 동포 여러분의 목소리를 듣고 문제 해결방안을 함께 모색하는 든든한 플랫폼이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 “혹시 평소에 대사 얼굴을 보기 어려우면 저한테 말씀하시라”고 말해 참석자들의 웃음을 자아냈다.