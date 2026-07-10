“김정은 호화 별장 9곳 리모델링 시작···북한 자금 여력 커진 듯”

김정은 북한 국무위원장의 호화 별장 여러 곳이 개·보수에 들어갔다는 보도가 나왔다. 미국을 비롯한 서방의 제재 속에서도 러시아 및 중국과의 협력을 확대해온 북한의 자금 여력이 커졌기 때문으로 분석된다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 미국의 북한 전문 매체 NK프로가 위성사진을 분석한 결과 김 위원장의 호화 별장 가운데 최소 9곳에서 5월 말부터 6월 초 사이 리모델링 공사가 시작된 것으로 나타났다고 전했다.

지붕 공사가 진행 중인 별장 중 하나는 북한 강원도의 해안 도시 원산에 있는 해변 복합시설로, 김 위원장이 여름철 이곳을 방문할 때면 통상 700만달러(약 105억원)짜리 요트가 정박해 있다고 신문은 전했다.

평양의 호숫가에 있는 대규모 리조트 겸 가족 저택에서도 지붕 공사가 진행 중인 것으로 나타났다. 특히 이 단지는 무기 시험용 미사일 발사대까지 갖추고 있다고 WSJ은 전했다.

김 위원장이 북한 전역에 보유한 별장은 12곳이 넘는 것으로 전해졌다.

미국의 싱크탱크 스팀슨센터의 북한 전문가 마이클 매든 연구위원은 이런 별장 개보수 공사에 대해 북한이 러시아·중국과의 협력 확대를 통해 물자와 자본을 대거 확보하면서 김 위원장이 자신이 선호하는 사업을 추진할 수 있게 됐다는 것을 보여준다고 말했다.

그는 “이곳들은 김정은이 성장한 장소들”이라며 “그는 이런 높은 수준의 취향을 계속 유지해 왔을 것”이라고 덧붙였다.

유년 시절을 스위스의 고급 기숙학교에서 보낸 김 위원장은 호화스러운 생활을 즐기며 지방에 자신을 위한 새 호화 주택과 여름 휴양시설을 지은 것으로 전해졌다. 김 위원장의 개인 휴양시설들은 초호화 요트와 승마장, 올림픽 규격의 수영장 등을 갖추고 있는 것으로 위성 사진에서 드러났다고 WSJ은 전했다.

김 위원장은 체제 유지를 위해 북한 내 엘리트 특권층에 의식주 등 기본적인 비용부터 호화스러운 사치품 등을 제공하는 이른바 ‘선물 정치’를 펼치는 것으로 알려져 있다. 국방부와 국방연구원은 2024년 김 위원장이 북한 특권층을 위한 통치자금으로 연간 2조5000억원을 사용한다는 연구 결과를 내놓았다.