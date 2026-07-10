강원 인제서 레미콘 차량 전도···70대 운전자 숨져

10일 오전 10시 50분쯤 강원 인제군 인제읍 한 도로에서 A씨(74)가 몰던 레미콘 차량이 전도돼 하천으로 추락했다.

이 사고로 A씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

A씨는 축사 기초공사를 위한 시멘트 작업 현장으로 가던 중 사고를 당한 것으로 전해졌다.

경찰은 레미콘이 좁은 도로를 달리다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.