WHO, “2050년엔 연간 암 발병 3500만건 이를 것”…국내 제약·바이오 기업, 암 치료제 개발 속도

현재 연간 2000만건 수준인 전 세계의 암 발병 건수가 2050년에는 3500만건으로 증가할 것이라는 예측이 나왔다. 암 치료제 시장 점유율을 높이기 위한 제약·바이오 기업의 치료제 개발에도 속도가 붙고 있다.

10일 한국바이오협회에 따르면 세계보건기구(WHO)는 지난 8일 발간한 ‘세계 암 통계 2026 보고서’에서 2024년 전 세계적으로 2060만명이 암 진단을 받았고, 2050년에는 이 수치가 연간 3500만건에 이를 것으로 예측했다.

2024년 분야별 암 발병 건수를 보면, 남성은 폐암 발병 건수가 약 160만건으로 가장 많았고 전립선암(약 150만건), 대장암(약 114만건), 위암(약 64만건), 간암(약 59만건)이 뒤를 이었다. 여성은 유방암(약 240만건), 폐암(약 100만건), 대장암(90만건), 갑상선암(약 71만건), 자궁경부암(약 60만건) 순으로 발병 건수가 많았다. 위 신체 기관에 해당하지 않는 기타 암 발병도 많았다. 남성은 44.2%에 해당하는 약 439만건이, 여성은 전체 40.8%에 해당하는 약 390만건이 기타 암으로 나타났다.

WHO는 전 세계 신규 암 발생 건수가 아시아에 집중돼 있다고 봤다. 전 세계 암 발생 건수 중 아시아가 53%를, 유럽과 북미가 각각 21%와 11%를 차지하면서다. 또 0~74세까지 암 발생의 누적 위험은 약 19.8%로 추산했다. 세계 인류 5명 중 1명은 평생에 걸쳐 한 번 이상 암에 걸린다는 의미다.

암 치료제 시장의 규모는 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 글로벌 시장조사기관인 리서치 네스터는 암 치료제 시장 규모가 지난해 약 2143억달러(약 324조원)에서 연평균 약 10% 성장해 2035년 약 5712억달러(약 863조원)를 기록할 것으로 예상했다.

국내 제약·바이오 기업들은 신약 개발에 속도를 내고 있다. 유한양행은 비소세포폐암 치료제인 ‘렉라자’를 개발해 국산 개발 항암제로는 처음으로 글로벌 출시에 성공한 한편, 백혈병 치료제인 ‘유한메토트렉세이트’와 혈액암 치료제인 ‘글리벡’ 등을 유통하고 있다. 또 2027~2028년을 목표로 양성 고형암 치료를 위한 항암제 파이프라인(제품 후보물질)도 개발하고 있다.

LG화학은 2023년 5억7100만달러(당시 약 7072억원)을 들여 미국 항암신약 전문기업 ‘아베오 파마슈티컬스’를 인수해 글로벌 암 치료 시장의 문을 두드렸다. 지난 8일에는 중국의 빠른 신약개발 환경을 활용하기 위해 중국의 바이오텍 기업인 ‘OTR 테라퓨틱스’와 항암 후보물질 발굴과 개발을 위한 전략적 협업 계약도 체결했다.

속도를 내는 것은 바이오시밀러(동등생물의약품) 분야도 마찬가지다. 글로벌 제약사 MSD의 세계 매출 1위의 블록버스터 면역항암 신약인 ‘키트루다’의 글로벌 특허 만료가 가까워지면서다. 삼성바이오에피스는 지난달 29일 글로벌 제약·바이오 기업 최초로 키트루다 동등생물의약품(프로젝트명 SB27)의 글로벌 임상 3상 결과를 발표하고 원본 의약품 대비 유효성이 동등함도 확인했다고 밝힌 바 있다.

한 제약·바이오업계 관계자는 “항암제가 전체 질환 수로 봤을 때도 제일 큰 시장이고 더 커질 것으로 전망된다”며 “글로벌 회사들도 빠른 개발을 위해 서로 협업하는 등 (암 치료제) 개발 속도를 높이고 있다”고 말했다.