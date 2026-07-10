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더불어민주당 지도부가 10일 8·17 전당대회 당대표 선출 방식을 두고 공개 설전을 벌이는 등 내홍이 격화되고 있다.

문정복 최고위원도 "현행 규정 개정 없이 당대표 선거에 선호투표제를 적용하는 건 당헌·당규에 맞지 않다"고 말했다.

반면 김민석 의원과 가까운 강득구 최고위원은 "선호투표제는 당헌·당규 위반이 아니고 당헌이 정한 결선 투표의 한 방법"이라고 말했다.

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선호투표제 두고 민주당 내홍 격화…친청계 다수 최고위, 오늘 저녁 결선투표 결론 낼까

입력 2026.07.10 16:37

수정 2026.07.10 16:38

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  • 김송이 기자

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한병도 더불어민주당 대표직무대행 겸 원내대표(가운데)와 최고위원들이 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입장하고 있다. 박민규 선임기자 사진 크게보기

한병도 더불어민주당 대표직무대행 겸 원내대표(가운데)와 최고위원들이 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 입장하고 있다. 박민규 선임기자

더불어민주당 지도부가 10일 8·17 전당대회 당대표 선출 방식을 두고 공개 설전을 벌이는 등 내홍이 격화되고 있다. 전당대회준비위원회(전준위)가 결정한 선호투표 방식에 대해 친정청래(친청)계 최고위원들은 당헌·당규 위반이라고 반발했다. 일부 최고위원은 결선투표를 주장하는 다른 최고위원을 향해 사퇴를 촉구하기도 했다. 당 지도부가 이날 저녁 비공개 최고위를 통해 결론을 내리기로 한 가운데, 친정청래(친청)계가 다수를 차지한 최고위가 어떤 결론을 내릴지 주목된다.

친청계 최고위원들은 이날 오전 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 선호투표제가 당헌·당규 위반이라며 일제히 반발했다. 이성윤 최고위원은 “후보자 등록이 일주일도 채 남지 않은 상황에서 당헌·당규에 없는 선출 규칙을 새로 만들거나 바꾸려 하는 건 특정 목적을 위해 절차적 정당성을 훼손하려 한다는 의심을 받을 수밖에 없다”고 말했다. 문정복 최고위원도 “현행 규정 개정 없이 당대표 선거에 선호투표제를 적용하는 건 당헌·당규에 맞지 않다”고 말했다.

반면 김민석 의원과 가까운 강득구 최고위원은 “선호투표제는 당헌·당규 위반이 아니고 당헌이 정한 결선 투표의 한 방법”이라고 말했다. 그러면서 “당 원내대표 선출 규정에 선호투표를 명문화하고 있고, 국회의장 후보 선출에도 실제로 시행해 온 방식”이라고 말했다.

또 강 최고위원은 회의 직후 기자들과 만나 “최고위원을 연임하려면 지금 그만두고 후보로서 역할을 해야지, 심판이 되겠다고 하는 게 맞느냐”고 말했다. 최고위원 출마가 거론되는 이성윤 의원을 겨냥한 발언으로 풀이된다.

앞서 전준위는 지난 9일 선호투표제 실시를 당헌·당규 위반으로 보기 어렵다고 판단했다. 지난 7일 전체회의에서 선호투표로 결정한 뒤 당헌 위반이 일자 재차 회의를 열고 의견을 정한 것이다.

지도부는 이날 저녁 비공개 최고위를 열고 3인 이상 출마한 당대표 선거에서 과반 득표가 나오지 않을 경우 결선투표 방식을 어떻게 할지 결론 낼 것으로 보인다. 강준현 민주당 수석대변인은 기자들과 만나 “한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표가 오늘 어떤 형태로든 결론을 내겠다고 했다”며 “(표결 등) 방식에 대해선 결정된 바 없다”고 말했다.

이날 최고위가 전준위 안을 부결하면 전준위는 선출 방식을 다시 논의하게 된다.

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