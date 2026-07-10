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역대급 변동성에 ‘개미 강제청산’ 하루 1400억원대로 급증

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본문 요약

국내 증시가 최근 조정을 받으면서 개인 투자자들이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제 처분된 주식 규모가 다시 치솟았다.

지난 9일 이런 반대매매로 청산된 주식 규모는 1422억원에 달했다.

이는 전날의 약 5배에 달하는 수준으로, 이달 들어 최대 규모인 것은 물론, 지난 6월 9일 이후 정확히 한 달 만에 최고 높은 수준이다.

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역대급 변동성에 ‘개미 강제청산’ 하루 1400억원대로 급증

입력 2026.07.10 16:58

  • 김상범 기자

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10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다.연합뉴스

10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다.연합뉴스

국내 증시가 최근 조정을 받으면서 개인 투자자들이 증권사로부터 빌린 돈을 갚지 않아 강제 처분된 주식 규모가 다시 치솟았다.

10일 금융투자협회에 따르면 지난 9일 초단기 빚투‘(빚내서 투자)로 분류되는 위탁매매 미수금은 1조4322억원으로 집계됐다.

이 거래는 개인들이 증권사로부터 이틀간 빌려 쓴 자금으로, 이를 갚지 않으면 사흘째 되는 날 증권사에 의해 강제 매각된다.

지난 9일 이런 반대매매로 청산된 주식 규모는 1422억원에 달했다.

이는 전날(288억원)의 약 5배에 달하는 수준으로, 이달 들어 최대 규모인 것은 물론, 지난 6월 9일(1698억원) 이후 정확히 한 달 만에 최고 높은 수준이다.

이달 1∼8일 반대매매 금액은 2020억원이었는데, 이의 70%에 해당하는 금액이 9일 하루 만에 강제 처분된 셈이다. 이로써 이달 강제 매각된 주식 규모는 3442억원으로 불어났다.

미수금 대비 반대매매 비중도 10.2%로 급등했다. 이 역시 지난달 9일(10.5%) 이후 최고 수치다.

반대매매 증가는 대개 증시가 종잡을 수 없을 정도로 변동성이 클 때 나타난다. 지난 6일 8000선에 있었던 코스피는 7일과 8일 각각 5.44%와 5.99% 급락해 7200대로 떨어지는 등 큰 조정을 받았다.

지난 9일에는 3%대 상승 출발했다가 상승폭을 줄이며 0.62% 상승 마감하는 데 그쳤다.

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