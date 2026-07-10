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본문 요약

중국의 전기차 선두주자인 비야디가 친환경차 1700만대를 누적 생산해 글로벌 기록을 세웠다.

비야디 글로벌은 10일 중국 시안 공장에서 자사 친환경차 누적 생산이 1700만대 돌파를 기념하는 행사를 열었다고 밝혔다.

글로벌 자동차 제조사 중 친환경차로 1700만대를 생산한 것은 비야디가 처음이다.

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BYD, 친환경차 누적 생산 1700만대 돌파…글로벌 신기록 달성

입력 2026.07.10 16:59

  • 오동욱 기자

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10일 비야디(BYD) 중국 시안 공장에서 1700만대 누적 생산 기념행사가 열리고 있다. 비야디 제공

10일 비야디(BYD) 중국 시안 공장에서 1700만대 누적 생산 기념행사가 열리고 있다. 비야디 제공

중국의 전기차 선두주자인 비야디(BYD)가 친환경차 1700만대를 누적 생산해 글로벌 기록을 세웠다.

비야디 글로벌은 10일(현지시간) 중국 시안 공장에서 자사 친환경차 누적 생산이 1700만대 돌파를 기념하는 행사를 열었다고 밝혔다.

글로벌 자동차 제조사 중 친환경차로 1700만대를 생산한 것은 비야디가 처음이다. 비야디는 “전동화 시장의 새로운 이정표를 세운 것은 물론, 글로벌 친환경차 산업에서 비야디의 선도적 위상을 다시 한번 입증한 성과”라고 자평했다.

글로벌 친환경차 시장의 경쟁이 치열해지는 상황에서 비야디의 약진이 두드러지고 있다. 올해 상반기 비야디의 글로벌 판매량은 180만8511대를 기록했다. 이 중 승용차와 픽업트럭의 해외 판매량은 78만9367대로 지난해 같은 기간보다 68% 증가했다.

한국 시장에서도 비야디는 테슬라와 함께 수입차 시장의 확대를 이끌고 있다.

이날 한국수입자동차협회와 한국자동차모빌리티산업협회 잠정 통계에 따르면, 비야디의 국내 상반기 신규 등록 대수는 1만1675대로 렉서스, 아우디 등을 앞지르고 4위에 올랐다. 상반기 수입차 등록 대수는 18만4000대로 작년 동기보다 4만6000대 늘었는데 테슬라와 비야디를 합쳐 4만7000대가 증가했다. 테슬라와 비야디의 약진에 지난달 등록된 수입차 중 전기차 비중은 51.1%를 기록하기도 했다.

한편 비야디 공장에서 1700만대째 생산된 모델은 비야디의 대형 플래그십 세단인 ‘씰 08(SEAL 08)’이다.

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