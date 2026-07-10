파도에 휩쓸리고 떠내려가고···폭염 속 제주 물놀이·안전사고 속출

이틀사이 5건 발생···모두 구조

제주 전역에서 무더위가 기승을 부리면서 해안가를 중심으로 물놀이 및 연안 안전사고가 잇따르고 있다.

10일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오전 11시49분쯤 제주시 구좌읍 행원리 일명 코난 해변 앞 150ｍ 해상에서 사람이 튜브를 탄 채 떠내려가고 있다는 신고가 접수됐다.

신고를 받은 인근 월정 해수욕장 제트스키 구조대가 출동해 떠내려 가던 20대 관광객 A씨를 무사히 구조했다. A씨는 건강에 별다른 이상이 없어 병원으로 이송되지는 않았다.

앞서 이날 오전 8시8분쯤에는 제주시 건입동 해안가에서 60대 남성 B씨가 방파제 주변에 쌓아둔 콘크리트 구조물인 테트라포드 사이로 추락하는 사고가 발생햇다. 출동한 119에 의해 구조됐으며, 건강 상태가 양호해 현장에서 귀가했다.

전날인 9일에도 물놀이 사고가 잇따랐다. 9일 오후 2시1분쯤 서귀포시 안덕면 사계리 해상에서는 10대 관광객 2명이 제트스키를 타던 중 전복되는 사고가 발생했다. 이들은 인근 서핑객에 의해 구조됐다.

이어 오후 2시10분쯤에는 제주시 도두이동 사수포구에서 다이빙을 하던 10대 남성이 수중 바위에 머리를 부딪혀 병원으로 옮겨졌다.

같은 날 오후 3시12분쯤에는 서귀포시 색달동 중문해수욕장에서 서핑하던 40대 남성이 파도에 휩쓸렸다가 소방과 해경에 의해 구조됐다.