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본문 요약

시진핑 중국 국가주석이 베이징을 방문한 박태성 북한 내각 총리와 만났다.

10일 중국 관영 신화통신은 "시진핑 중국공산당 총서기 겸 국가주석이 이날 베이징에서 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원이자 국무위원회 부위원장, 내각 총리인 박태성을 접견했다"고 보도했다.

시 주석은 지난달 8~9일 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 한 데 이어 한 달 만에 박 총리를 접견하며 북·중 밀착 행보를 이어갔다.

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북 박태성 총리 방중, 시진핑 주석 만나

입력 2026.07.10 17:49

수정 2026.07.10 18:39

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  • 박은경 기자

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북중조약 65주년 행사 참석 예정

북 박태성 내각 총리를 단장으로 하는 북한 대표단이 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 10일 베이징에 도착했다. 신화통신연합뉴스

북 박태성 내각 총리를 단장으로 하는 북한 대표단이 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 10일 베이징에 도착했다. 신화통신연합뉴스

시진핑 중국 국가주석이 베이징을 방문한 박태성 북한 내각 총리와 만났다.

10일(현지시간) 중국 관영 신화통신은 “시진핑 중국공산당 총서기 겸 국가주석이 이날 베이징에서 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원이자 국무위원회 부위원장, 내각 총리인 박태성을 접견했다”고 보도했다.

시 주석은 지난달 8~9일 평양을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 한 데 이어 한 달 만에 박 총리를 접견하며 북·중 밀착 행보를 이어갔다.

박 총리는 북·중 우호조약 체결 65주년(11일) 기념행사 참석을 위해 이날 오전 북한 대표단과 함께 고려항공편으로 베이징에 도착했다. 이번 방중은 10일부터 12일까지 사흘간 이어지는 공식 일정이다.

박 총리는 베이징 도착 후 톈안먼 광장으로 이동해 중국 인민영웅기념비에 헌화했다. 북한 고위급 인사가 중국 인민영웅기념비를 찾아 헌화한 것은 2019년 8월 김수길 당시 북한군 총정치국장 등이 이끈 북한 군사대표단 이후 약 7년 만으로 알려졌다.

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