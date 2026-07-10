내일 서소문로 통제 풀린다···8월 서소문고가 신설 착수·2029년 3월 개통 목표

서울시가 서소문고가 철거 작업을 모두 마치고 11일 0시부터 서소문로(아리수본부 앞 삼거리~경찰청 앞 교차로)를 전면 개통한다고 10일 밝혔다. 다음 달부터 2029년 3월 개통을 목표로 서소문고가 신설 공사에 들어간다.

서울시는 지난 5월26일 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 이후 철거 계획을 전면 재수립했다. 이후 국토교통부·국가철도공단·한국철도공사와 협력해 남은 구조물을 모두 철거했다. 5월29일 철도보호지구 내 상판 철거를 완료했고, 지난 5일 교각 철거까지 마쳤다. 이달 말까지 주변 도로 및 철도 시설물 정비와 현장 정리를 마무리할 예정이다.

최신 시공기술로 새롭게 건설되는 서소문고가는 총 길이 570ｍ(교량 335ｍ, 옹벽 235m), 왕복 4차로 규모다. 다리 기둥과 기둥 사이 거리를 기존 28ｍ에서 최대 45ｍ까지 넓힌다. 이에 따라 교각(다리 기둥) 수가 기존 18개에서 7개로 줄어든다. 서울시는 “교각 수를 대폭 줄여 철도시설과의 간섭을 최소화하고 유지관리 효율성을 높였다”고 설명했다.

철도가 지나가는 구간의 고가 하부높이(형하고)도 기존 6.9ｍ에서 8.7ｍ로 높였다. 이를 통해 고가 하부 공간의 답답함을 해소하고 운전자 시야와 개방감을 개선한다.

시공성·안전성 확보를 위해 다리 상판을 지탱하는 뼈대(거더)를 기존 ‘프리스트레스트 콘크리트 거더(내부에 강철 선을 넣어 단단하게 만든 콘크리트 뼈대)’ 대신 ‘스틸 플레이트 거더(강철판을 이어 붙여 만든 강철 뼈대)’ 형식을 적용한다. 이 형식은 콘크리트 내부에 고강도 강선을 삽입하는 기존 방식에 비해 자체 무게가 가볍고 기둥과 기둥 사이 거리가 먼 경우에도 시공이 가능하다고 시는 설명했다.

고가 교각을 세우는 기초 공사에는 ‘희생강관+현장타설말뚝(RCD)’ 공법을 적용한다. 이는 땅을 파낼 때 단단한 강철 관을 미리 넣어 벽체를 단단히 고정시킨 뒤 콘크리트를 채워넣는 방식이다. 서울시는 “인접한 지하철 터널에 미치는 영향을 최소화해 안정적인 시공이 가능하도록 적용하는 공법”이 “지하철 터널과 새 고가 기둥이 가장 가까운 구간은 3.8m에 달한다”고 전했다.

과거에는 고가가 먼저 설치돼 있고 그 아래 지하철 2호선이 뚫렸지만, 이번에는 이미 가동 중인 지하철 2호선 위에 고가를 새로 얹어야 한다. 시는 땅속을 들여다보는 지표투과레이더(GPR) 탐사와 정밀 측량을 통해 지하철 선로와 주요 지하시설물의 위치를 정확히 파악하고, 간섭을 최소화하도록 다리 기둥 위치를 조정했다.

고가 기둥을 세우기 전 지하철 터널 내부 보강 공사를 먼저 진행해 안전성을 확보할 계획이다. 공사 중에는 균열측정계·내공변위계 등 6종의 자동화 계측기 76개를 터널 내 주요 지점에 설치해 구조물의 미세한 움직임을 실시간으로 자동 모니터링한다.

서울시가 공사 기간을 단축하는 대신 ‘안전한 개통’에 집중하기로 하면서 당초 2028년 3월이었던 개통 시기는 2029년 3월로 1년 조정됐다. 새 고가는 경의중앙선 철도 위를 가로질러 가야 하기 때문에 국가철도공단 규정에 따라 열차가 다니지 않는 심야 시간대(오전 1시30분~4시30분)에만 공사를 진행할 수 있다.

향후 철도 구간 공사에 대해서는 태스크포스(TF) 회의를 열어 열차 운행시간을 조정해 공사시간을 확보하는 방안 등을 협의할 계획이다.

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “고가 철거 중 발생한 사고를 반면교사 삼아 신설 공사 전 과정의 안전관리체계를 전면 강화했다”며 “철저한 사전 협의와 강화된 안전 기준을 바탕으로 공사를 안전하게 완수하겠다”고 말했다.