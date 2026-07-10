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이 대통령, 몽골 의회·내각과 후속 협력 속도…몽골 대통령에 국궁세트 선물

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본문 요약

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일 몽골 국회의장과 국무총리를 잇달아 만나 전날 한·몽 정상회담의 후속 조치와 핵심광물·방산·경제 협력 확대 방안을 논의했다.

이 대통령은 냠오소르 오츠랄 몽골 총리와 만나서는 양국 민생에 실질적으로 기여할 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이 대통령은 오츠랄 총리에게 "새로운 한·몽 관계, 한·몽 황금시대를 만들어 가는 데 큰 역할을 해 달라"며 "경제 교류, 혁신, 광물 협력, 방위산업 분야 협력 등도 잘 챙겨주시면 좋겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 몽골 의회·내각과 후속 협력 속도…몽골 대통령에 국궁세트 선물

입력 2026.07.10 20:11

수정 2026.07.10 20:41

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몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 울란바타르 한 호텔에서 산닥 뱜바척트 국회의장과 면담하고 있다. 연합뉴스

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지시간) 울란바타르 한 호텔에서 산닥 뱜바척트 국회의장과 면담하고 있다. 연합뉴스

몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 10일 몽골 국회의장과 국무총리를 잇달아 만나 전날 한·몽 정상회담의 후속 조치와 핵심광물·방산·경제 협력 확대 방안을 논의했다. 이 대통령은 몽골 측에 “한·몽 황금시대를 실질적으로 함께 만들어 가자”고 제안했다.

이 대통령은 이날 울란바타르에서 산닥 뱜바척트 국회의장을 접견하고 한·몽 정상회담 후속조치 이행과 한·몽 전략적 동반자 관계의 발전을 위한 의회 차원의 관심과 협조를 당부했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이 대통령은 “양국 관계의 지속 발전을 위해서는 의회의 역할이 매우 중요하다”며 “축산·농업 분야 협력 사업도 잘 만들어 나가고, 양국 정상 간 합의한 핵심광물 관련 협력도 잘 추진해 나가자”고 말했다. 이에 뱜바척트 의장은 “양 국민 간 교류 활성화를 위한 사증(비자) 간소화, 몽골 제2암센터 건립 진전과 같은 보건 협력 등을 통해 양국 관계가 훨씬 더 강화되기를 기대한다”고 답했다.

이 대통령은 냠오소르 오츠랄 몽골 총리와 만나서는 양국 민생에 실질적으로 기여할 구체적인 협력 방안을 논의했다. 이 대통령은 오츠랄 총리에게 “새로운 한·몽 관계, 한·몽 황금시대를 만들어 가는 데 큰 역할을 해 달라”며 “경제 교류, 혁신, 광물 협력, 방위산업 분야 협력 등도 잘 챙겨주시면 좋겠다”고 말했다. 오츠랄 총리는 “양국 간 포괄적 경제동반자협정(CEPA)과 핵심광물 관련 협력이 양국 관계 발전에 큰 기회가 될 것”이라고 답했다.

오츠랄 총리는 주택 건설·에너지 등 특정 산업의 메가 프로젝트 추진을 위한 한국 금융 기관과의 협력 문제, 몽골의 지리적 특성과 자원을 활용한 재생에너지 전환 등에서의 협력도 제안했다. 이 대통령은 “양국 간 다방면에서의 협력을 관계 부처 간 소통을 통해 계속 진전시켜 나가자”고 말했다.

이 대통령은 이날 저녁에는 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령의 초청으로 국빈만찬에 초대됐다. 이 대통령은 운동을 즐기는 후렐수흐 대통령에게 최신 기능이 탑재된 스마트 워치와 전통기법으로 제작한 국궁 세트를 선물한다. 활쏘기는 양국 모두가 공유하는 전통문화이자, 오는 11일 이 대통령 부부가 참석할 예정인 몽골 최대 명절인 나담축제의 3대 경기 종목 중 하나다.

이 대통령은 이날 오전에는 몽골에서 인술을 펼치며 독립운동을 지원한 이태준 열사 기념관을 방문해 참배했다. 관람을 마친 뒤 방명록에는 “이태준 열사의 숭고한 뜻을 한·몽 황금시대로 이어가겠습니다”라고 적었다. 몽골에서 인술을 펼쳐 ‘한국의 슈바이처’로 불리는 이태준 열사는 한·몽 우호 관계의 상징으로 여겨지는 인물이다.

이 대통령은 이날 오후에는 재몽골 동포 오찬 간담회를 열고 “울란바토르에는 한국 상점과 식당 또 카페와 학원, 기업이 밀집하면서 ‘몽탄 신도시’(몽골과 동탄의 합성어)라고 불릴 만큼 활기찬 한인 경제권이 형성됐다”며 “오늘날 대한민국이 이처럼 몽골에서 가장 친숙한 나라 가운데 하나로 자리매김할 수 있었던 것은 모두 동포 여러분들의 활약 덕분”이라고 말했다.

이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 열사 기념관에서 전시물을 보고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 10일(현지시간) 몽골 울란바타르 이태준 열사 기념관에서 전시물을 보고 있다. 연합뉴스

한국·몽골 CEPA 90% 이상 시장 개방…광물·화장품 양국 관세 즉시 철폐

한국과 몽골이 9일 포괄적경제동반자협정(CEPA) 원칙적 타결에 합의했다. 한국은 몽골의 풍부한 자원을, 몽골은 한국의 소비재를 관세 없이 주고받을 수 있게 됐다. 특히 몽골 시장에 진출해 있는 다수의 국내 유통 업체엔 기회가 될 전망이다. 산업통상부는 이날 구체적인 한국과 몽골의 CEPA 내용을 공개하고, 몽골에서 들여오는 구리와 몰리브덴, 희토류 ...

https://www.khan.co.kr/article/202607091942001

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