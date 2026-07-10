거제시장까지 나선 ‘무섭노’ 논쟁···“리센느 원이 표현 정치적 해석은 부적절”

걸그룹 리센느 원이의 “무섭노” 표현을 둘러싼 논쟁이 이어지자 경남 거제시가 해당 발언에 정치적 의도가 담겼다고 해석하는 것은 부적절하다는 입장을 내놨다.

변광용 거제시장은 10일 입장문을 내고 “해당 표현은 경남지역에서 일상적으로 사용되는 방언이자 구어적 표현으로, 이를 특정한 정치적 의도를 담아 해석하는 것은 적절하지 않다는 것이 거제시의 입장”이라며 “사실관계가 확인되지 않은 내용의 무분별한 확산과 과도한 비난은 당사자에게 피해를 초래할 수 있다”고 밝혔다.

거제가 고향인 원이는 특유의 경남 방언이 섞인 말투로 빠르게 인기를 얻어 거제시 홍보대사로 위촉되기도 했다. 하지만 최근 자신의 유튜브 채널 영상 중 “무섭노”라는 발언이 나오자 이를 두고 극우 성향 인터넷 커뮤니티에서 기원한 말투라는 주장이 제기되면서 논란이 촉발됐다. 경남지역 한 방송사 PD가 SNS에 관련 주장을 올렸고, 이를 둘러싼 갑론을박이 전방위로 확산되면서 정치권으로도 번져 조국 전 조국혁신당 대표와 이준석 개혁신당 대표 등도 가세한 바 있다.

거제시에도 해당 표현에 대한 공식 입장을 밝히라는 취지의 민원이 제기되자 변 시장은 입장문을 통해 진화에 나섰다. 변 시장은 “리센느 원이는 유튜브 채널에서 구수한 거제 사투리와 일상적인 거제 풍경을 소개하며 꾸준히 고향 거제를 알려왔고, 소박하고 진정성 있는 모습으로 많은 사랑을 받았다”며 “서로를 배려하는 성숙한 소통 문화가 정착될 수 있도록 협조를 당부드린다”고 밝혔다.