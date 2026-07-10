북한 박태성 총리 만난 시진핑 “북·중 혈맹 강화해 현대화 함께 추진”···북한 측 ‘대만 문제 지지’로 화답

시진핑 중국 국가주석이 북·중 우호조약 체결 65주년을 맞아 방중한 박태성 북한 내각 총리에게 양측 관계 강화를 강조하며 현대화를 함께 추진해 나가자고 밝혔다.

중국 관영 신화통신과 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 시 주석은 10일 오후 베이징 인민대회당에서 박 총리와 만나 “세대를 이어온 우호와 운명공동체, 상호 지원은 중·조 관계의 뚜렷한 특징”이라며 “중·조 우의 협력 및 상호원조조약은 양국 국민 사이의 피로 맺어진 우의를 공고히 하는 중대한 정치적·법적 토대”라고 말했다.

11일 체결 65주년을 맞는 북·중 우호조약은 일방이 외부의 무력 침공을 받을 경우 다른 일방이 군사적 지원을 하도록 하는 ‘자동 군사개입’ 조항을 담고 있다. 1961년 체결된 이 조약은 중국이 현재 시행 중인 유일한 상호방위 조약이다.

시 주석은 “현재 국제 정세가 불안정하고 복잡하게 얽혀 있는 상황에서 중국과 북한이 전략적 인내를 유지하고 전략적 자신감을 강화해야 한다”고 강조했다. 지난달 평양에서 김정은 북한 국무위원장과 회담한 그는 “김 위원장과 한 합의를 조속히 이행해 양당·양국 관계가 시대의 흐름에 맞춰 발전하도록 해야 한다”고 말했다.

이어 “실질 협력을 지속해서 확대하고 양국이 공유하는 혁명 전통을 계승해 청년 세대가 중국인민지원군의 역사적 공헌을 기억하도록 해야 한다”며 “전략적 협력을 강화해 양국의 주권·안보·발전 이익을 수호하고 각국 실정에 맞는 사회주의 발전의 길을 걸어갈 수 있도록 외부 환경을 조성해야 한다”고 덧붙였다.

박 총리는 대만 문제에 대한 중국 지지로 화답했다. 그는 “북한이 대만 문제를 포함한 중국의 핵심 이익 수호를 확고히 지지한다”라며 “양국의 단결과 우호 관계를 한층 높은 수준으로 발전시키겠다”라고 밝혔다.

우호조약과 관련해서는 “조약 체결 65주년은 중·북 우호가 변화하는 국제 정세의 시험을 견뎌냈고 중대한 전략적 의미를 지닌다는 점을 보여준다”며 양측 정상 간 합의를 충실히 이행하겠다고 말했다.

이날 회담에는 북한 측에서 김성남 노동당 국제부장과 문성혁 국제부 부부장, 리룡남 주중대사 등이 참석했다. 중국 측에서는 왕이 외교부장과 류하이싱 중국공산당 대외연락부장, 정산제 국가발전개혁위원회 주임, 왕원타오 상무부장 등이 배석했다.

박 총리는 북·중 우호조약 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 이날 오전 고려항공편으로 베이징에 도착했다. 그는 공항에서 왕둥펑 전국인민정치협상회의 부주석의 영접을 받았다. 북한 내각 총리의 단독 방중은 2011년 이후 약 15년 만이다. 박 총리는 이날부터 12일까지 사흘 일정으로 베이징에 머무를 예정이다.

마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 내일 열릴 조약 체결 65주년 기념행사와 관련해 “중·조 양측은 기념행사를 성대하게 개최하기로 합의했다”라며 “구체적인 상황은 적절한 시점에 발표하겠다”고 말했다.