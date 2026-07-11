한·몽 공동선언 “대화 통한 한반도 평화”…이 대통령 ‘단계적 비핵화’ 구상 담겨

이재명 대통령과 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령은 10일(현지시간) “한반도의 평화와 안정이 동북아시아 지역 전체의 평화와 안정, 안보를 증진하는 데 중요하다”며 “모든 사안을 대화를 통해 평화적으로 해결하겠다”는 입장을 재확인했다.

두 정상은 이날 몽골 울란바타르에서 국빈 만찬을 함께한 뒤 이같은 내용의 ‘한·몽 전략적 동반자 관계 강화를 위한 공동선언’을 공개했다. 공동선언에는 ‘한반도 비핵화’ 표현 대신 한국 정부가 추진하는 ‘단계적 방식의 비핵화’가 담겼다. 완전한 비핵화를 단번에 추구하기보다 실현가능한 단기·중기·장기 목표를 세워 단계적 비핵화를 달성하겠다는 이 대통령의 대북 정책 구상이 반영된 표현으로 풀이된다.

공동선언에서 두 정상은 북한을 겨냥해 “양국은 핵확산금지조약(NPT) 협약국으로서 그 3대 축인 비확산·군축· 평화적 이용을 지지한다”고 밝혔다. 한국 측은 교류, 관계 정상화, 단계적 방식의 비핵화 등을 포함한 한반도 평화공존과 공동 성장 정책에 대해 설명했다.

두 정상은 동북아시아 경제협력을 위한 광역두만개발계획(GTI)의 중요성을 높게 평가하고, 울란바타르에서 열릴 예정인 광역두만개발계획(GTI) 총회의 성공적 개최와 후속 조치 이행을 위해 협력하기로 합의했다. 광역두만개발계획은 한국·중국·러시아·몽골이 동북아시아 지역의 경제협력과 개발을 증진하기 위해 결성한 다자협의체다. 북한은 초기에 참여했으나 2009년 국제사회의 대북제재에 반발해 탈퇴했다. 회원국들은 북한의 재가입을 촉구해왔다.

양국은 몽골의 ‘제3의 이웃 정책’과 한국의 신북방정책에 대한 상호 지지도 확인했다. 제3의 이웃 정책이란 몽골이 중국과 러시아에 대한 의존도를 낮추기 위해 서방세계와 한국 등과의 협력을 늘려가겠다는 외교 정책이다. 신북방정책은 몽골을 포함한 중앙아시아 등 유라시아 국가와의 경제 협력을 강화하고 한반도 평화 기반을 구축하기 위한 한국의 대북방 외교 정책이다.

두 정상은 2021년 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 것을 평가하면서 이 대통령의 이번 몽골 국빈 방문을 계기로 한·몽 관계의 황금시대를 열어 나가기로 합의했다.

경제 분야에서는 포괄적 경제동반자협정(CEPA)의 원칙적 타결을 환영하고, 5년 안에 양국 교역 규모를 10억달러까지 확대하기로 했다. 핵심광물 분야에서는 울란바타르에 설립된 희소금속 공동연구센터를 거점으로 핵심광물의 탐사·채굴·선광·가공 분야에서 기술 이전을 촉진하고 고부가가치 제품 생산까지 협력 범위를 넓히기로 했다.

안보 분야에서는 사이버·하이브리드 위협 대응, 군사 교육과 훈련, 정보 교류, 군 의료, 과학기술·연구개발 분야 국방 협력을 강화하기로 했다. 보건의료 분야에서는 몽골 정부의 제2국립암센터 건립 사업 지원을 위해 한국이 대외경제협력기금(EDCF)의 타당성 조사를 벌이기로 했다. 양국은 관광비자 조건 간소화·영사협정 추진·입국 여건 개선 등 인적 교류 확대에도 힘쓰기로 했다.