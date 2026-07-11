그 시절, 우리가 좋아했던 것들…취향은 움직이는 거야

핸드메이드 플랫폼이 기록한 한국인의 취향 12년

한때 ‘손으로 만든 물건’이라고 하면 원목 액자와 가죽 지갑, 손글씨 무드등 같은 공예품이 먼저 떠올랐다. 누군가의 손길이 닿은 물건을 오래 간직하는 것이 핸드메이드의 매력이었다. 하지만 지금 사람들은 핸드메이드 플랫폼에서 인기 냉면을 주문하고, 줄을 서서 먹던 약과를 택배로 받아먹는다. 이름을 새긴 키링으로 마음을 전하고, 곶감말이나 수제 쌍화차를 명절 선물로 고른다. ‘손으로 만드는 것’의 의미가 공예품에서 먹거리와 맞춤형 선물까지 넓어진 것이다.



국내 최대 핸드메이드 커머스 플랫폼 아이디어스는 이런 변화를 가장 오래 축적해온 공간 중 하나다. 2014년 서비스를 시작한 아이디어스는 공방 작가와 소비자를 연결하며 수공예품 중심의 플랫폼으로 출발했지만, 지금은 수제 디저트와 전통 먹거리, 농축수산물, 맞춤형 굿즈까지 아우르는 생활 플랫폼으로 성장했다.



아이디어스의 12년간 판매 데이터를 들여다보면 그동안 한국인의 취향과 선물 문화가 어떻게 달라졌는지 고스란히 읽힌다.



액자와 무드등의 시대에서 ‘먹는 선물’의 시대로



아이디어스 초창기 베스트셀러는 집을 꾸미는 물건이었다. 2014년에는 금전운과 성공을 기원하는 천연석 ‘호크아이 팔찌’가 가장 많이 팔렸고, 2015년에는 사진을 넣는 탁상용 액자, 2016년에는 손글씨를 새겨 제작하는 맞춤형 무드등이 인기를 끌었다. 2017년에는 연인의 얼굴 사진을 넣은 포토 쿠션이 베스트셀러에 오르며 ‘세상에 하나뿐인 선물’이라는 핸드메이드의 장점을 보여줬다. 판매 상품을 ‘작품’이라 칭하는 이유다.



그러나 2018년부터 분위기가 달라졌다. 입안에서 사르르 녹는 수제 머랭쿠키가 판매 1위를 차지한 것을 시작으로, 크림을 가득 채운 뚱카롱(2019), 콩고물 대추 도라지정과(2020), 에그타르트(2021), SNS 열풍을 일으킨 찹쌀 점보약과(2022), 튀르키예식 유제품인 카이막(2023), 피스타치오 크림과 카다이프로 만든 두바이 초콜릿(2024), 곶감말이 호두강정 도라지정과 세트(2025)가 차례로 그해 가장 많이 팔린 작품에 이름을 올렸다. 올해는 두바이 초콜릿의 인기를 잇는 ‘두바이 쫀득쿠키’가 1위를 차지했다.



유행이 바뀌는 속도는 빨랐다. 사람들이 핸드메이드 플랫폼을 찾는 이유가 오래 두는 물건에서 ‘함께 먹고 즐기는 경험’으로 옮겨갔다. 인테리어 소품이나 폰케이스, 차량용품 등 실용적인 물건의 인기는 감소한 반면, 부담 없는 먹거리가 인기를 끌고 있다. 홍삼 일변도였던 선물세트도 곶감, 버섯, 전통차 등으로 다양해졌다.



달라진 핸드메이드의 정의



경험 소비의 강세는 역대 베스트셀러 50개를 보면 더욱 분명해진다. 상위 50개 작품 가운데 38개가 식품이었다. 디저트와 음료가 17개로 가장 많았고, 김치와 냉면, 간장새우, 갈비탕, 감자탕 같은 ‘수제 먹거리’가 14개, 샐러드와 장어, 요거트 등 농축수산물이 7개를 차지했다. 비식품은 12개에 그쳤다.



역대 가장 많이 팔린 작품은 직접 재배한 채소를 담은 ‘스프링살랏샐러드’였다. 이어 호랑이 해장냉면·들기름냉면 세트, 수제 뚱카롱, 에그타르트, 더치커피 원액, 점보약과가 상위권에 올랐다. 레터링 케이크와 딸기청, 그래놀라, 장어, 김치, 간장새우, 닭갈비, 갈비탕 등도 꾸준히 사랑받았다.



비식품 가운데 가장 높은 순위를 기록한 것은 생일이나 프러포즈 등 각종 이벤트에 사용하는 맞춤 제작 갈랜드였다. 집들이 단골 선물로 통하던 수제 디퓨저가 뒤를 이었다. 커플 드로잉이 들어간 폰케이스와 아이나 반려동물의 얼굴을 담은 포토 스마트폰 그립톡, 받는 이의 이름을 넣어 만드는 각인 소주잔 등 ‘세상에 하나뿐인’ 커스텀 상품도 이름을 올렸다.



박현정 아이디어스 그로스마케팅셀 리더는 “액세서리나 생활용품은 취향이 다양해 주문이 여러 작품으로 나뉘는 반면, 식품은 입소문이 난 작품으로 주문이 집중되는 경향이 있다”고 설명했다. 그럼에도 베스트셀러 목록은 핸드메이드가 더는 공예품만을 뜻하지 않는다는 사실을 보여준다. 이제는 장인이 만든 냉면과 김치, 샐러드와 커피 역시 ‘손으로 만든 작품’으로 소비된다.



열쇠고리가 아니라 ‘나를 표현하는 굿즈’가 된 키링



키링의 변화는 취향 소비의 진화를 가장 잘 보여주는 사례다. 2016~2017년에는 원목과 가죽을 활용한 수공예 키링이나 반려견 얼굴을 본떠 만드는 키링이 인기를 끌었다. 이후 자신의 사진이나 커플 사진을 넣는 포토 키링이 등장했다. 박현정 리더는 “코로나19로 인한 비대면 시기에 선물용 키링이 주요 키워드를 차지했다”고 전했다. 기존에 인기 있던 목도리나 브로치 같은 패션 액세서리 선물은 이름과 사진을 새긴 커스텀 키링으로 바뀌었다. ‘인생 네 컷’이 들어간 키링, 직업 캐릭터를 담은 퇴직 선물 키링을 보면 키링은 이제 열쇠를 걸기 위한 소품이 아니라 취향과 관계를 드러내는 ‘손안의 굿즈’로 자리 잡았음을 확인할 수 있다.



생활 플랫폼 ‘아이디어스’

12년치 판매 데이터 살펴보니

취향·선물 문화 변화 한눈에

천연석 팔찌·포토 쿠션 등서

먹거리·경험으로 중심 이동

역대 베스트셀러 50개 중

38개가 디저트·음료 등 식품

‘스프링살랏샐러드’ 최다 판매

비식품선 이벤트용 상품 각광

키링은 취향 소비 변화 가늠자

초반엔 수공예 제품 인기

커플 사진 등 원하는 대로

자신을 표현하는 매체로 진화

필름 사진처럼 추억을 담는 필름 키링, 반려동물 아크릴 키링, 식품 브랜드와 협업한 컬래버 키링까지 등장했다. 요즘은 키보드 키캡을 활용한 커스텀 키보드 키링이 대세다. 실제 ‘키링’은 아이디어스에서 오랫동안 가장 많이 검색된 키워드 자리를 지키고 있다.



세대별 다른 취향…20대는 커플템, 60대는 김치



연령대별 인기 품목도 뚜렷한 차이를 보였다. 10대는 귀걸이와 에어팟 케이스처럼 자신을 꾸미는 아이템을 가장 많이 찾았다. 저렴한 가격으로 개성을 표현할 수 있는 소비가 중심이다. 20대는 캔들, 디퓨저처럼 방 꾸미기용 아이템이나 커플 폰케이스처럼 연인이나 친구와 함께 사용하는 제품을 선호했다. ‘우리만의 굿즈’를 만드는 수요가 강하게 나타났다. 30대는 집들이와 결혼, 생일, 돌잔치가 늘어나는 생애주기를 반영하듯 무드등과 축하 문구를 담은 케이크 토퍼 등 기념일 상품이 상위권을 차지했다.



40대부터는 분위기가 달라진다. 데일리백이나 방수백 같은 실용적인 가방과 함께, 반찬과 간편식 소비가 증가한다. 60대 이상에서는 전 세대 중 김치 비중이 가장 높게 나타났다. 50대 이상으로 갈수록 ‘집밥’ 중심 소비가 뚜렷해졌다.



바뀌는 유행, 오래 남는 것은 ‘마음을 전하는 방식’



인기 검색어에도 시대의 변화가 담겼다. 2024년에는 두바이 초콜릿이 폭발적인 관심을 끌었지만, 이듬해에는 두바이 쫀득쿠키가 그 자리를 대신했다. 말차는 꾸준한 인기 키워드로 자리 잡았고, 약과와 개성주악 등 열풍을 일으켰던 일부 디저트는 빠르게 관심이 식었다.



반면 기념일 관련 검색은 꾸준히 늘었다. 어버이날, 졸업 꽃다발, 카네이션은 물론 임신을 발표하는 이벤트에 쓰는 소품 등 특별한 순간을 기념하는 제품 관련 키워드가 빠르게 성장했다. 지난 스승의날에는 아이 옷에 붙일 수 있는 ‘선생님 감사합니다’ 스티커의 검색량이 3배가량 증가했다. 청탁금지법 시대에 반짝이는 아이디어 상품이다.



이른바 ‘MZ 뉴트로 미신 트렌드’와 함께 액운을 막는 부적 굿즈 수요가 급증하면서 ‘액막이 명태’ 검색량이 3.7배 늘었다. 응원봉의 쓰임새가 확장되면서 ‘응원봉 꾸미기’가, 텍스트힙 문화가 번지며 책 꾸미기를 위한 ‘북커버’ 키워드도 인기였다. 최근엔 이성 친구나 자녀 이름을 클리커 키링으로 만드는 유행이 일며 딸깍 누를 때 나는 소리와 손맛을 즐기는 ‘클리커’가 급상승 중이다.



아이디어스의 데이터는 지난 12년 동안 한국인의 취향 소비가 어떻게 변했는지를 보여준다. 오래 간직할 물건을 선물하던 시대에서 함께 먹고 경험하는 선물의 시대로, 기성품을 고르던 시대에서 상대를 위해 이름과 사진을 새긴 맞춤형 제품을 고르는 시대로 이동했다.

