모즈타바, 하메네이 장례식 끝내 불참···암살 위협 속 ‘그림자 통치’ 관측

이란의 새 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국·이스라엘의 공습으로 사망한 아버지 아야톨라 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식에 끝내 모습을 드러내지 않았다. 모즈타바의 부재를 둘러싼 의문이 커지는 가운데 그가 암살 위협을 피해 ‘그림자 통치’에 나선 것이라는 분석도 나온다.

CNN은 9일(현지시간) 모즈타바가 하메네이의 장례식에 모습을 드러내지 않으면서 취임 이후 단 한 차례도 공식 석상에 등장한 적 없는 그를 둘러싼 의혹과 궁금증이 커지고 있다고 전했다.

닷새간 진행된 하메네이의 장례식은 모즈타바의 등장 여부를 둘러싸고 주목을 받았다. 미·이스라엘의 공습으로 부상 당한 것으로 알려진 모즈타바는 지난 3월 새 최고지도자로 선출됐다. 이후 그는 녹화와 대독 방식으로만 메시지를 발표했다.

그는 아버지의 장례에조차 모습을 드러내지 않았다. 조문객들이 “모즈타바, 우리는 당신을 섬기겠다”고 외치는 가운데서도 하메네이의 안장지인 마슈하드에는 끝내 모습을 드러내지 않았다.

장례 기간 중 모즈타바로 의심되는 인물이 등장하면서 한때 소동이 벌어지기도 했다. 수도 테헤란의 한 모스크에서는 성직자 복장을 한 남성이 멀리 떨어진 발코니에서 추모 현장을 지켜보는 모습이 포착됐는데, 이 인물이 모즈타바가 아니냐는 추측이 SNS를 중심으로 확산했다. 하지만 이후 성직자 레자 무사비 바에즈가 자신이 영상 속 인물이라고 밝히면서 논란은 일단락됐다.

추모 기간에는 변장한 모즈타바가 조문객들 사이를 걸어 다녔다는 인공지능(AI) 생성 영상이 확산했고, 일각에서는 모즈타바가 검은 모자를 쓴 수염 없는 남성으로 변장했다는 주장까지 제기됐다.

이스라엘 외교부는 조문객들이 모즈타바의 사진을 들고 있는 장면을 거론하며 “모즈타바가 아버지 장례식에 열정적으로 참석했다”고 비꼬기도 했다. 각종 추측이 이어지자 이란 이슬람혁명수비대와 친정부 성향 매체들은 “모즈타바는 숨어 있지 않다”는 입장을 내놓았다.

CNN은 모즈타바의 등장을 둘러싼 각종 이야기가 확산한 것 자체가 그의 존재를 궁금해하는 여론이 얼마나 큰지를 보여준다고 전했다.

모즈타바의 불참 배경에는 부상 문제뿐 아니라 암살 위협을 피하려는 목적이 있다는 분석이 나온다. 모즈타바는 장례식을 앞두고 이스라엘로부터 직접적인 위협을 받았다. 이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 모즈타바를 향해 “죽음의 표적이 됐다”고 경고했다.

이란 관련 서적을 집필한 모센 밀라니 교수는 “이란이 전쟁 기간 심각한 정보 실패를 겪었다는 점을 고려할 때 공개 석상에 모습을 드러내는 것은 모즈타바를 암살 위협에 노출시킬 수 있다”고 말했다. 이어 “이는 (모즈타바의) 계승 문제뿐 아니라 이란이 미국과 협상을 이어가거나 향후 재발할 수 있는 분쟁을 관리할 능력에도 악영향을 미칠 것”이라고 설명했다.

모즈타바의 부재는 이란 내부 분열을 심화시킬 수 있다는 지적이 나온다. 이란 강경파는 미국과 체결한 종전 협상이 하메네이의 뜻에 어긋난다며 공개적으로 반발하고 있다. 이런 상황에서 최고지도자의 장기 부재는 정부 관계자들에 대한 비판과 권력 내부의 갈등을 더욱 키울 수 있다고 CNN은 분석했다.

알리 바에즈 국제위기그룹 이란 담당 선임분석가는 “그의 지속적 부재는 정권 핵심 지지층 사이에서 의문을 불러일으킬 수 있다”면서도 “못지않게 중요한 것은 그가 국내외 정책 문제를 둘러싸고 의견이 엇갈리는 정치·안보 엘리트들 사이에서 어떤 막후 중재자 역할을 하고 있느냐는 점”이라고 말했다.

그러면서 “보이지 않는다고 해서 책임을 지지 않는 것은 아니다”라고 덧붙였다. 앞서 미 정보당국은 지난 5월 모즈타바가 전쟁 전략 수립 과정에서 핵심적인 역할을 하고 있다고 평가한 바 있다.